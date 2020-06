Serena Bortone al posto di Caterina Balivo/ Programma in stile David Letterman show

Pubblicità

Il pomeriggio di Raiuno cambierà a settembre. Dopo due stagioni, Vieni da me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo che ha ufficializzato l’addio al programma durante l’ultima puntata trasmessa a fine maggio, lascerà il posto ad una novità di casa Raiuno. Secondo un’indiscrezione lanciata da Blogo, infatti, a prendere il posto di Caterina Balivo nel primo pomeriggio della Rai sarà la giornalista Serena Bortone che lascerà Agorà per condurre una trasmissione nuova all’interno della quale saranno trattati i temi legati all’attualità in stile David Letterman show. Per il momento, quelle lanciate de Blogo restano delle semplici indiscrezioni che, tuttavia, potrebbero trovare conferma nelle prossime settimane. Per Serena Bortone si trattarebbe di una novità importante: per la prima volta, infatti, si ritroverebbe sulla rete ammiraglia della Rai.

Pubblicità

SERENA BORTONE SU RAIUNO AL POSTO DI CATERINA BALIVO

L’ufficialità sui palinsesti della Rai arriverà il primo luglio. Secondo Blogo, però, sarà proprio Serena Bortone ad aprire il pomeriggio di Raiuno con un programma in cui non dovrebbe mancare la linea giornalistica affrontando i temi caldi del giorno. Un’importante novità per la Bortone che andrà a sostituire Caterina Balivo chesia con Vieni da me, ma anche con le altre trasmissioni del pomeriggio della Rai come Detto Fatto e prima ancora Festa italiana, è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico. Serena Bortone riuscirà a fare lo stesso? In attesa di conferme, dunque, in casa Rai continuano le manovre per la nuova stagione televisiva che dovrebbe presentare numerose novità rispetto a quella che finirà tra qualche settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA