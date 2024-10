Serena De Ferrari tra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta, è stata lei stessa a rivelare ai suoi tantissimi fan di essere incinta con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nella didascalia ha dedicato dolci parole al bimbo che porta in grembo, questo è ciò che si legge: “Se senti freddo d’inverno scrivi sulla neve, se la porterà via la primavera. Tu hai scritto 24 volte, ne servono 90 per nascere. Ti amo di già.” Lo scatto la ritrae sorridente mentre mostra un pancino già pronunciato e tiene un’ecografia tra le mani, l’attrice è al settimo cielo.

Nata il 4 maggio 1998 a Torino Serena De Ferrari ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione con l’amatissima serie tv ‘Mare Fuori’, dove ha interpretato il ruolo della ‘cattiva’ Viola. Recitare nella fiction le ha fatto ottenere un’incredibile visibilità, ma ha dovuto fare i conti anche con moltissime critiche. Qualche tempo fa ha infatti rivelato di aver ricevuto molti insulti all’inizio, col tempo però i telespettatori hanno iniziato a provare compassione per il suo personaggio. Serena De Ferrari ha anche raccontato di aver sofferto di depressione in passato, grazie all’aiuto di una dottoressa però è riuscita a riprendere in mano la sua vita e a ritrovare la serenità.

Serena De Ferrari in dolce attesa, l’attrice non ha mai rivelato il nome del suo compagno

Dopo il suo debutto in Mare Fuori Serena De Ferrari sta continuando a farsi spazio nel mondo della recitazione, non solo in televisione ma anche sul grande schermo. L’abbiamo infatti vista nella serie Netflix Zero e nel film di Giovanni Veronesi Romeo è Giulietta. Oltre alla recitazione per molti anni ha studiato anche musica, poi però ha capito che il suo vero sogno era quello di fare l’attrice e ha studiato al Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Per quanto riguarda la sua vita privata la talentuosa attrice è sempre stata molto riservata, preferisce infatti tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. In una passata intervista concessa a The Wom aveva rivelato di essere fidanzata con un ragazzo con cui sta bene e con il quale cerca di mantenere una sana dimensione di coppia. Serena De Ferrari non ha mai reso noto il nome del suo compagno, nemmeno sui social ci sono scatti che la ritraggono insieme a lui. Non c’è traccia del fidanzato nemmeno nel post che ha pubblicato per annunciare la gravidanza, in molti sono curiosi di scoprire di chi si tratta ma ad oggi l’attrice preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita sentimentale.