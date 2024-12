Serena De Ferrari, una delle protagoniste della fortunata serie Mare Fuori, è una degli ospiti di Verissimo della puntata di sabato 21 dicembre. L’attrice parlerà con Silvia Toffanin della sua gravidanza, annunciata lo scorso ottobre in un post su Instagram. In occasione di quest’intima chiacchierata, andiamo a conoscere meglio Serena De Ferrari, rivelando curiosità e dettagli sulla sua vita privata e carriera.

Serena De Ferrari nasce il 4 maggio 1998 a Torino. Durante l’infanzia, si divide tra Italia e Stati Uniti D’America. Fin da piccola, si approccia al mondo del cinema e del canto: ha frequentato il Lee strasberg Theater and Film institute di New York, seguito dal New York Circus Arts Academy per le discipline di acrobatica aerea e contorsionismo e la Manhattan School of Music. In Italia, invece, ha studiato canto lirico e pianoforte presso il Conservatorio Dall’Abaco di Verona e S. Cecilia di Roma. Nel 2020, debutta come attrice interpretando Viola nella serie di Rai 2, “Mare Fuori“. Da allora, la sua vita cambia completamente, raggiungendo una grande popolarità grazie al successo della fiction. Nel 2022, poi, ha vestito i panni di “Clara” in The Bunker Game, mentre nel 2024 ha fatto parte del cast di Romeo e Giulietta e della produzione di Belcanto.

Questo pomeriggio, sabato 21 dicembre, Serena De Ferrari sarà intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, in cui parlerà probabilmente sulla sua gravidanza. L’attrice, nota per aver interpretato il ruolo di “Viola” in Mare Fuori, infatti, diventerà a breve madre per la prima volta. Lo scorso ottobre, Serena ha annunciato di essere in dolce attesa in un tenero post su Instagram, condividendo una serie di foto con l’ecografia del bebè. Il post è stato invaso da commenti di auguri da parte dei suoi numerosi fan. Di seguito sono arrivate le congratulazioni anche da parte dei suoi colleghi di Mare Fuori, tra cui Clara Soccini, Kyshan Wilson, Clotilde Esposito e Silvia Mazzieri.

Serena è una persona molto riservata e ha scelto di non condividere molti dettagli sulla sua gravidanza. Al momento, rimangono sconosciuti sia il sesso che la possibile data di nascita del suo futuro bambino o bambina. Inoltre, l’attrice non ha mai mostrato pubblicamente il suo fidanzato, il cui nome resta ancora avvolto nel mistero. Chissà se, durante la sua ospitata a Verissimo, si lascerà andare alle domande di Silvia Toffanin, rivelando qualcosa in più sulla sua dolce attesa. Per quanto riguarda la sua vita privata, Serena ha sempre mantenuto un certo riserbo, ma in passato ha parlato apertamente della sua lotta contro la depressione, un periodo difficile che è riuscita a superare con l’aiuto di una specialista.