Serena Enardu/ Entra al Grande Fratello Vip 4? Concorrente se vince televoto!

Serena Enardu è un volto noto per gli estimatori di Temptetion Island Vip, dove ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico di Canale 5 grazie all’appassionante storia d’amore che l’ha legata a Pago. Purtroppo, come i ben informati sapranno, la relazione tra i due non è andata a buon fine, terminando poco dopo la fine del reality di Canale 5. Oggi che Pago è già un concorrente della casa del Grande Fratello Vip 4, la Enardu vorrebbe entrare a far parte del reality per provare a riavvicinarsi al suo ex. Il verdetto finale, però, verrà espresso dal pubblico entro la prossima puntata: sarà un televoto a decidere infatti se la bella Serena potrà sfruttare l’occasione offerta da Alfonso Signorini e dalla produzione della quarta edizione del Grande Fratello Vip per provare a riconquistare il suo Pago.

LE PAROLE DI PAGO SU SERENA ENARDU

Durante la prima puntata, andata in onda l’8 gennaio, Serena Enardu ha parlato della sua storia con Pago e del rapporto che tutt’ora la lega al suo ex. Il trasporto e l’emozione nelle parole della bella Serena erano evidenti, tanto che anche l’opinionista Wanda Nara ha ammesso di aver percepito il forte sentimento che lega ancora la sarda al suo ex fidanzato. Riuscirà il Grande Fratello Vip 4 a riunire questa coppia? Ci sono ancora speranza per un riavvicinamento? L’ingresso di Serena nella casa potrebbe creare problemi di equilibrio tra gli inquilini di Canale 5? Per avere le risposte dovremo aspettare la prossima puntata, anche se la Enardu, nella saletta da dove segue la nuova avventura della casa, ha già ascoltato il suo ex dire delle cose molto importanti. Pago non ha infatti nascosto che lei sia stata la donna che ha amato di più, aggiungendo che “poi, a un certo punto, non ho più ritenuto importante ciò che per lei lo era”.

I SOCIAL BOCCIANO SERENA ENARDU, ENTRERÀ NELLA CASA DEL GF VIP?

Il televoto che permetterà a Serena Enardu di entrare nella casa del GF Vip 4 durerà solo 48 ore e durante la puntata del 10 gennaio sarà possibile scoprire cosa hanno deciso i telespettatori di Canale 5. Nel frattempo, sul web i fan del reality hanno criticato la scelta di Serena di voler dare un’altra occasione alla sua storia con Pago esprimendo, sul profilo Instagram della Enardu, la loro disapprovazione con parole ed espressioni piuttosto forti. A giudicare dalle prime reazioni social, le speranze per la bella sarda di entrare nella casa più spiata d’Italia sono davvero minime, tuttavia è opportuno ricordare che il Grande Fratello Vip riserva sempre grandi sorprese. Serena Enardu, dal canto suo non ha dubbi: un eventuale ingresso nella casa la aiuterebbe a chiarire, una volta per tutte quanto accaduto con Pago. “Mi sono resa conto – ha detto in un confessionale – che mi mancava da morire Che lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Per questo magari potrebbe servire un confronto con me, così si toglierebbe dalla testa dei pensieri che secondo me ancora non si è tolto”.



