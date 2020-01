Serena Enardu nuova concorrente del GF VIP / Conversano attacca: “Tutto organizzato?”

Serena Enardu attende con grande ansia l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP. Questa sera entrerà ufficialmente in gioco come nuova concorrente. L’attesa del pubblico è tutta rivolta alla reazione di Pago, che non sospetta minimamente dell’arrivo della sua ex fidanzata. La modella sarda è pronta a riconquistarlo e nelle scorse ore, in una intervista pubblicata da Uomini e Donne Magazine, si è lasciata andare in dichiarazioni d’amore importantissime per il suo Pago: “Lo sposerei subito, sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata, perché non crede nel matrimonio. E’ naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito”. La coppia, questa sera e nel corso delle prossime settimane, avrà modo di chiarire e confrontarsi. Intanto l’ex di Serena Enardu, Giovanni Conversano, ha espresso i suoi dubbi sulla scelta del Grande Fratello di far incontrare nuovamente Serena e Pago: “Ricordate, non parlo mai a caso. E tutto questo mi puzza…Certo di non sbagliarmi!“. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Serena Enardu sposerebbe Pago anche domani

Serena Enardu sarebbe pronta a sposare Pago fin da subito. A dichiararlo è stata la stessa concorrente di Temptation Island, nonché ex di uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip, durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. “Lo sposerei anche domani – le parole della bella sarda – sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata, perché non crede nel matrimonio. E’ naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito”. I due si sono lasciati dopo anni a seguito di quanto accaduto a Temptation Island Vip lo scorso autunno, ma la Enardu si è subito pentita di essersi fatta scappare il bel Pago. Ora l’ex tronista non si perde un secondo del Gf Vip: “Lo osservo come una bambina che guarda un film di paura, con le mani che coprono gli occhi ma tentano di sbirciare. Il timore di ascoltare o vedere qualcosa che mi possa far soffrire è forte”

SERENA ENARDU: “TEMPTATION ISLAND CI HA FATTO COMUNQUE BENE”

Secondo la Enardu, Pago è cambiato molto nelle ultime settimane, in particolare, dopo l’ingresso nella casa più spiata d’Italia: “Vedo Pago più sereno e penso sia giusto rispettare i limiti che deciderà di mettere lui d’ora in avanti. Anzi anteporrò lui a me, soprattutto perché non voglio invadere questo suo momento. Spero di continuare a vederlo ironico, sorridente, perché ha bisogno di leggerezza. Dopo Temptation vedo Pago cambiato, evoluto”. Nonostante la loro storia d’amore sia finita, (o forse, si sia solo interrotta), la Enardu è convinta che il programma di Canale 5 sia servito alla coppia: “Ho riscoperto quanto per me lui fosse importante. E anche se è difficile da dire, ringrazio quel programma perché, dal nostro ultimo confronto a Uomini e Donne, quando vedo Pago mi batte il cuore. Non mi succedeva qualcosa di simile da tempo: quel disagio che ti agita lo stomaco appena lo hai vicino. Tutto quello che è successo è stato come cadere in un burrone, ma se dovessimo riuscire a superarlo, credo che potremmo essere una delle coppie più belle del mondo”.



