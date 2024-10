Serena Grandi, chi sono gli ex fidanzati dell’attrice: celebre la sua storia con Panatta

Quest’oggi sabato 5 ottobre 2024 Serena Grandi tornerà sul piccolo schermo e si concederà in una intervista a Storie di donne al bivio, con la celebre attrice e diva protagonista e pronta a raccontare alcune parti della sua vita. Tanti gli amori celebri di Serena Grandi, da Beppe Ercole alla storia con l’ex fuoriclasse del tennis Adriano Panatta, una relazione vissuta a 360°, come raccontato dalla stessa artista.

E proprio sul tennista Serena Grandi si era lasciata andare a confessioni molto curiose: “Chi mi è rimasto più nel cuore? Magari si seccherà ma nel mio cuore è rimasto Adriano Panatta, quando l’ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un po’ moscio'” ha rivelato l’attrice che è poi stata smentita in alcune occasioni dalla moglie di Panatta, svelando come Adriano fatichi a ricordarsi Serena Grandi.

Serena Grandi e l’amore con Beppe Ercole: il matrimonio naufragato

Un’altra fetta del cuore di Serena Grandi l’ha rubata Beppe Ercole, ex marito dell’attrice e dalla loro storia è nato anche il figlio Ercole, una relazione nata nel 1987, mentre due anni più tardi è nato l’unico figlio della coppia che si è poi salutata, con lui che si è innamorato di Corinne Clery.

Riguardo al figlio, Serena Grandi ha raccontato in una intervista concessa a Verissimo come ha deciso di farsi largo nel mondo del lavoro: “Edoardo è diventato un manager di una grossa azienda, è un creativo, un uomo, è fidanzato con un ingegnere spaziale che lo cura in una maniera incredibile” le parole dell’attrice lanciata al successo da Tinto Brass e che ha saputo ritagliarsi anni di spazi tra piccolo e grande schermo, finendo anche nella casa del Grande Fratello qualche anno fa.

