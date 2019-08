Serena Grandi/ La malattia e l’impegno in politica:”mi candiderei volentieri”

Nell’ultima puntata di Non disturbare, Paola Perego va in cerca di due ospiti d’eccezione, ciascuno a suo modo. Questa sera sarà il turno anche di Serena Grandi, l’attrice del grande schermo. La conduttrice tenterà di ripercorrere la sua carriera, a partire da quel procace sviluppo fisico che le costò tante grane. In primis, gli apprezzamenti indesiderati di alcuni uomini, che talvolta risultavano soffocanti. Allo stesso tempo, però, Grandi riuscì ad avere successo come interprete, guadagnandosi l’ammirazione di una larghissima fetta di pubblico. Ci fu persino chi le fece recapitare sotto casa una Ferrari, e chi, come Pino Daniele, intrecciò con lei una relazione fatta di stima e affetto reciproci. Ultimamente, l’attrice è stata messa a dura prova sia con la malattia che con le accuse in tribunale, da cui poi è stata assolta. Di recente è tornata protagonista nel film La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

La visione politica di Serena Grandi

Il tumore non l’ha spaventata, ma l’ha fatta riflettere in maniera secondo lei “propositiva”: “Forse proprio per questo non ho più alcun timore a parlare e dire ciò che penso”, ha dichiarato Serena Grandi in un’intervista a Libero. “Il mondo lo vedo da un’altra prospettiva e mi sento più libera di raccontare ciò che provo. La malattia mi ha migliorata”. Stabile invece la sua visione dell’Italia: “Ho votato Salvini e ho fiducia in lui e spero non mi deluda. Credo che stia cercando di dare nuovamente dignità al nostro paese e ne avevamo bisogno. Riacquistare la nostra dignità di popolo… Salvini sta lavorando su questo. Io per esempio sono orgogliosa di essere romagnola; hai visto in due giorni hanno sistemato tutto dopo il disastro che c’è stato per la pioggia. Ecco io voglio la mia nazione così, orgogliosa e laboriosa”. Poi svela che le piacerebbe entrare in politica: “Sì, lo farei volentieri occupandomi del sociale“.

Serena Grandi e l’amicizia ritrovata con Corinne Clery

A parte Matteo Salvini, Serena Grandi ha votato anche Bettino Craxi: “Sono stata craxiana perché anche lui cercava di dare una dimensione internazionale al nostro paese”. E continua: “Spesso lo chiamavo e alcune volte sono andata a trovarlo. Mi venne regalata una lampada di Bettino e mi dissero che tutti i suoi discorsi li scriveva sotto quella luce. La conservo con grande amore, è in ceramica, molto bella. Adesso però devo andare: sono ospite e mi stanno tutti aspettando”, liquida. “Sono in Toscana insieme alle mie amiche del cuore Corinne, Beatrice e Fanny”. Ebbene, la Corinne di cui si parla è proprio la Clery, con cui ha ampiamente fatto pace: “Sì, siamo come sorelle io e Corinne. La vita è magica e ti sorprende sempre”.



