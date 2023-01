Serena Grandi: “Papà non guardava i miei film”/ “La storia con Adriano Panatta…”

La nota attrice italiana Serena Grandi è stata intervistata dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Le prime parole sono sui suoi genitori, a cominciare dal papà: “Mio padre era un militare della squadra di Bologna, era uno tosto e mi ha passato una passione per i cold case e i delitti irrisolti. Mio padre non guardava i miei film perchè diceva che se qualcuno si permetteva di dire qualcosa contro di me l’avrebbe menato, e visto che lui faceva anche boxe era meglio così. Secondo me li guardava di nascosto. La mamma spesso si addormentava, diceva che i miei film li aveva già visti”.

Su Alberto Sordi, con cui ha lavorato in un film agli esordi della propria carriera, Serena Grandi ha racconato: “Ho fatto grandi risate con lui, mi faceva ridere durante le scene e dopo. Durante una scena era notte, lui aveva fame e mi diceva di sbrigarmi se non non sarebbe rimasto nulla da mangiare”.

SERENA GRANDI: “IO AMO LE DONNE COME GENERE”

Serena Grandi è stato un sex simbol per gli uomini, e le donne? “Io amo le donne molto, proprio le amo non a livello di orientamento sessuale, amo proprio la donna come genere”. Su Adriano Panatta, ex di Serena Grandi: “Non si poteva rendere pubblica la nostra relazione, era un cold case. Comunque voglio fargli gli auguri che si è sposato da poco”.

Sul figlio Edoardo: “E’ il vero amore della mia vita – dice Serena Grandi – lo amo molto anche se spesso mi fa arrabbiare ma i figli sono così. L’altro amore della mia vita sono i miei cani”. Infine su Pino Daniele: “Pino è morto l’8 di 8 anni fa… un gioco di sguardo con Pino? Sì, ho trovato un suo cd con questa canzone ed ho capito immediatamente che era stata fatta una sera a casa di alcune persone e me lo sono ritrovata nella posta”.

