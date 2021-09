Serena Rossi/ Da Un Posto al Sole a volto di punta della televisione pubblica

Serena Rossi è una delle attrici più eclettiche del panorama cinematografico e televisivo italiano, canta, recita ed è abile nell’intrattenere il pubblico come poche altre. Circa due settimane fa è stata la madrina all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, in maniera impeccabile è riuscita a conquistare tutti sfilando sul Red Carpet look strepitosi ogni giorno. Secondo una sue recente intervista, alla domanda su quale fosse il suo segreto di bellezza, ha rivelato di seguire scrupolosamente la dieta mediterranea, un regime alimentare sano che le permette di possedere una forma invidiabile. Naturalmente una sana alimentazione non sortirebbe nessun effetto in assenza dell’attività fisica, infatti, ha dichiarato di praticare il pilates da anni, perché ne beneficia la mente oltre che il fisico.

Serena Rossi è dotata di talento puro, capace di spaziare da un genere all’altro con estrema naturalezza e dopo aver rivestito i panni di Mina Settembre, la serie tratta dai libri di Maurizio De Giovanni, la vedremo in televisione nel prossimo anno come protagonista della nuova fiction La sposa, una storia incentrata sulla vita di una giovane donna ambientata durante gli anni ’60 in Puglia, costretta dalla sua famiglia a unirsi in matrimonio per procura.

SERENA ROSSI, LA VITA PRIVATA E LA CARRIERA

Serena Rossi è legata sentimentalmente da anni all’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole, ma la coppia non ama particolarmente mostrarsi in pubblico, in quanto i due preferiscono mantenere un certo riserbo sulla loro vita privata.

La carriera di Serena Rossi è invece iniziata nel 2003, con il debutto proprio presso la fortunata fiction di casa Rai, indiscusso trampolino di lancio a cui sono susseguiti una serie infinite di successi tra cinema e tv, alternando il ruolo di attrice a quello di conduttrice. Fra le sue interpretazioni migliori si ricorda quella nella fiction Io sono Mia, in cui ha vestito i panni di Mia Martini. Serena Rossi sarà una delle protagoniste del programma di Alessandro Cattelan Da grande, in onda questa sera su Rai1.

SERENA ROSSI, L’ULTIMO POST COL COMPAGNO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)



Nella foto Serena Rossi e Davide Devenuto mentre sono intenti a salutare i follower di Instagram. Lo scatto risale al giorno di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia ed è un modo per ringraziare il compagno per la vicinanza e il sostegno ricevuto.



