SERENA ROSSI: “MATRIMONIO CON DAVIDE? NON É NEI PROGETTI”/ “Con Mara Venier…”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Serena Rossi ha parlato dell’amore con Davide Devenuto. «Mi sono innamorata del mio miglior collega», ha spiegato l’artista: «Ho conosciuto mio marito sul set, all’inizio non ci sopportavamo. Poi siamo stati colleghi, amici e confidenti per sei anni. Quando abbiamo smesso di lavorare insieme, ci siamo confrontati. E il primo passo l’ho fatto io».

Serena Rossi ha poi parlato del matrimonio con Davide Devenuto, tornando sul siparietto a Domenica In con Mara Venier: «Noi ci siamo ritrovati insieme a Mara in questa specie di gioco, niente era previsto. No, no, no: in realtà è come se fossimo già sposati. Poi non è nel nostro stile farlo così in pubblico». La conduttrice de La canzone segreta ha aggiunto: «Da ragazzina ci pensavo e lo immaginavo, adesso mi è un po’ passato. Se un giorno sarà, sarà una roba intima, con le nostre famiglie e basta. Io immaginavo da ragazza una cosa mega-galattica alla napoletana (ride, ndr)». (Aggiornamento di MB)

SERENA ROSSI E L’AMORE CON DAVIDE DEVENUTO

Non c’è nessun matrimonio nei progetti di Serena Rossi e Davide Devenuto. La coppia sta insieme da dodici anni, ha un figlio, Diego, nato nel 2016 e ha comprato casa insieme. Una coppia solida e completa che non sente l’esigenza di sposarsi. A confermarlo è l’attrice nonchè padrona di casa di “Canzone segreta”, il nuovo show serale di Raiuno e che oggi è ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Con tanti successi professionali messi in cantiere nell’ultimo periodo, Serena Rossi, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, spiega perchè non sposerà, almeno per il momento, il compagno Davide.

«Tutto è cominciato quando Mara Venier, a Domenica in, ha tirato dentro Davide con questo gioco televisivo. Ma no, il matrimonio non è nei nostri pensieri. Siamo legati da tanto tempo, abbiamo un figlio, abbiamo comprato casa in due. Se succede, sarà per questioni burocratiche, per Diego… Perché, come voleva che le rispondessi?», ha spiegato l’attrice.

SERENA ROSSI E DAVIDE DEVENUTO: “STIAMO BENE IN TRE”

Genitori innamorati del piccolo Diego, Serena Rossi e Davide Devenuto, per il momento, non pensano ad allargare la famiglia. L’attrice ha un’agenda fitta d’impegni e per il momento pare non aver tempo per pensare al matrimonio ed eventualmente al secondo figlio anche se, al settimanale Oggi, confessa di non voler programmare niente. «Ma noi, gliel’assicuro, stiamo già bene in tre. Comunque penso che non si debba neanche programmare troppo, mica possiamo controllare tutto», ammette l’attrice. Una coppia serena e felice quella di Serena Rossi e Davide Devenuto unita dalla passione per la recitazione, ma soprattutto da un amore profondo. «La cosa che ci lega profondamente non è il nostro lavoro, che pure è una passione comune. È la nostra vita normale, i valori come la famiglia, il bambino», conclude.

