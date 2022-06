Serena Rossi/ “Mia Martini? Parlavo con lei e sono successe cose strane”

Serena Rossi, il successo con le fiction “Mina Settembre” e “La sposa”

Serena Rossi ospite di Danza con me, lo show di Roberto Bolle trasmesso in replica sabato 18 giugno 2022 su Rai1. L’attrice è reduce da un anno di grandissimi successi grazie alle fiction “Mina Settembre” e “La sposa”, ma anche da film che hanno conquistato i botteghini. La cantante e attrice non hai mai fatto mistero di essere orgogliosissima delle sue origini napoletane. Proprio da Mara Venier a Domenica In ha rivelato: “Napoli è mamma, c’è un legame viscerale e profondo. Ha mille contraddizioni, ci sono difficoltà ma dall’altra parte è così potente. All’inizio della mia carriera mi volevano far nascondere la mia napoletanità”.

Non solo, l’attrice ha poi parlato della fiction “La Sposa” facendo una dedica speciale: “la dedico a mia nonna e a tutte le nonne. Quando inviavo le foto ai miei genitori dal set, mio padre mi diceva che somigliavo tanto a sua madre. Questa serie dà voce alle donne come lei che hanno aiutato questo Paese ad essere quello che è. Il sapere di appartenere a qualcosa di così profondo ti fa stare in pace”.

Serena Rossi: “Ho avuto una bellissima infanzia”

Serena Rossi è una delle artiste di maggior successo dello spettacolo italiano. Attrice, conduttrice e cantante, la Rossi si è meritata con sacrificio, impegno e passione la grande fama e popolarità. Una vita felice quella di Serena che, dalle pagine del Corriere della Sera, ha ripercorso la sua vita: “sono sempre stata molto espansiva, molto fisica e comunicativa fin da piccola – ha spiegato -. Ho avuto una bellissima infanzia e sono cresciuta in un ambiente molto sereno in cui mi hanno insegnato che la famiglia è la cosa più importante di tutte. Cerco di trasmettere a mio figlio gli stessi valori”. Alla domanda se si sentisse più cantante, attrice o conduttrice ha risposto: “arrivo sul set e dico “eh, quello è il mio posto”, poi devo studiare una canzone per uno show e dico “no la musica è la musica”. Sto a mio agio sul palcoscenico, in diretta tv o a teatro. Mi innamoro di tutto quello che faccio”.

Tra tutti i personaggi portati sul piccolo e grande schermo ce ne è uno che le è rimasto nel cuore: “Mia Martini. Ho lavorato con una coach sul canto e con un’altra sulla recitazione, per studiarne risata, postura, piccoli gesti. Parlavo con lei e sono successe cose strane. Sono diventata amica della sua migliore amica, Alba. Una volta a casa sua all’improvviso si è spenta la luce e lei ha detto: questa è Mimì. Le riprese le avevamo iniziate il 14 maggio, lo stesso giorno in cui fu trovata morta: non è una coincidenza”.











