Serena Rossi: quanti anni ha, il marito Davide e il figlio Diego

È un periodo d’oro per Serena Rossi. Attrice, conduttrice e, forse, anche co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025. Sì, perché Carlo Conti potrebbe averle proposto di essere al suo fianco il mese prossimo in una delle cinque serate, cosa della quale lei sarebbe felicissima. Lo ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a Leggo, senza tuttavia sbilanciarsi troppo: “Se dovesse essere, sarei la donna, la fan e l’artista più felice del mondo. Ma io non ne so niente, lo giuro”, ha dichiarato.

Sarebbe per lei un sogno che diventa realtà e, per di più, in un anno significativo non solo dal punto di vista lavorativo. Serena Rossi, in questo 2025, compie 40 anni e lo fa con un bilancio molto positivo alle spalle, sia nella vita privata che sullo schermo. La prima è, infatti, molto serena e felice al fianco del marito Davide Devenuto e del figlio Diego, che ha oggi 9 anni.

Serena Rossi a Sanremo 2025? Gli ultimi successi dell’attrice e conduttrice

Serena Rossi è inoltre reduce da un grande successo, quello con Il treno dei bambini, film di Netflix tratto dal libro di Viola Ardone. Presto tornerà su Rai 1 con la nuova stagione di Mina Settembre, che regalerà al pubblico affezionato nuovi colpi di scena. Un anno, come dicevamo, sicuramente da incorniciare per la cantante, conduttrice e attrice, che potrebbe ora iniziare il 2025 in modo ancor più importante: con la conduzione del Festival di Sanremo. Lei, comunque, si dice soddisfatta di quel che ha fatto finora: “Se mi guardo indietro sono contenta . Alcune cose avrei potuto farle meglio, ma fa parte del gioco. Ora sono in una fase in cui vorrei godermi tutto quello che arriva.”, ha ammesso in un’intervista rilasciata a milleunadonna.it.