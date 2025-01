Davide Devenuto è il marito di Serena Rossi: il matrimonio celebrato “in fretta e furia”

Nella terza stagione di Mina Settembre, Mina/Serena Rossi convolerà a nozze con Domenico/Giuseppe Zeno, una particolare coincidenza se si pensa che anche nella vita reale l’attrice si è recentemente sposata col marito Davide Devenuto. Parliamo di una coppia solida e molto longeva, che dopo circa 16 anni insieme ha deciso di coronare il sogno d’amore, diventando marito e moglie.

Eppure, a dispetto della tradizione tipicamente partenopea, Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati con un matrimonio fatto in fretta e furia, totalmente in segreto e con pochissimi invitati. La stessa attrice, in un’intervista a milleunadonna.it, ha raccontato: “Ci siamo sposati in 10 minuti: eravamo in 14: noi, i genitori e i fratelli. È stato un matrimonio piccolo e segreto, non volevamo che l’amore si trasformasse in lavoro”.

Davide Devenuto e Serena Rossi, dopo Diego è in arrivo un altro figlio?

Eppure, da piccola, Serena Rossi sognava il matrimonio in grande, con l’immancabile abito bianco che, invece, è mancato. L’attrice, d’altronde, ha compreso che più che l’abito ad avere importanza è la famiglia e la salute della relazione. Ecco perché, nonostante inizialmente non pensasse di sposarsi, “abbiamo deciso in fretta e furia, e opplà”, ha dichiarato nel corso dell’intervista.

Com’è ben noto ai fan della coppia, Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e lì si sono poi avvicinati e innamorati. Dalla loro storia d’amore, nove anni fa circa, è nato il loro figlio Diego, ma oggi la coppia sogna di allargare la famiglia con un altro figlio. “Ho una famiglia bellissima”, ha tenuto a sottolineare Serena Rossi nell’intervista. Che il 2025 sarà l’anno giusto per allargarla?

