Serena Rossi “Secondo figlio? Vediamo se arriva”/ “Scartata da X Factor 11. Sanremo…”

Serena Rossi al Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus? La voce gira da tempo, ma non è arrivata all’attrice e conduttrice. «No, mai sentito. Mi piacerebbe, ovvio, ma sono tranquilla, anche perché quelle poche volte che ho forzato le cose mi è andata malissimo», racconta a Il Messaggero. Il riferimento è a quanto accaduto nel 2017: «Avrei voluto fare la giudice di X Factor 11: mi proposi e feci il provino, poi presero Levante».

Era quello un periodo in cui le venivano sbattute porte in faccia, ora invece la situazione è cambiata e si parla di una conduzione vera e propria del Festival dopo il 2024, quando scadrà il contratto di Amadeus. Ma Serena Rossi non si sbilancia: «Non vivo pensando a questo, ma potrebbe anche capitarmi nel momento giusto, un po’ com’è successo con il film tv su Mia Martini. L’audizione l’avevo fatta nel 2015, poi saltò tutto, e ci rimasi malissimo. Dopo due anni di silenzio, durante i quali nacque mio figlio Diego, all’improvviso mi richiamarono. Era destino». In effetti quel film è la svolta della carriera di Serena Rossi.

SERENA ROSSI PRONTA AD ALLARGARE LA FAMIGLIA

Ma a furia di prender porte in faccia, poi si impara a capire cosa fa per sé e cosa è meglio scartare. Infatti, l’ultima offerta che Serena Rossi ha rifiutato è quella della serie tv Noi, trasmessa da Rai 1, la versione italiana di This is us. «Per com’è andata, non mi sbagliavo. A scegliere, ovviamente, mi aiuta la squadra – tutta di donne mamme – con cui lavoro da anni. Mi fido ciecamente di loro». Il suo successo comunque non ha creato problemi con Davide Devenuto, compagno e collega: «A casa non parliamo mai di lavoro, viviamo la nostra normalità senza gelosie. Davide, che è un attore timido e spesso si sorprende delle cose che faccio, tifa sempre per me. E io per lui. Per il resto, ognuno deve fare le sue esperienze». Nell’intervista a Il Messaggero, a proposito di famiglia, conferma di volere un secondo figlio: «Abbiamo ordinato il pacco su Amazon, vediamo se arriva. Se non arriva? Resteremo in tre. Stiamo benissimo così». Oltre a lamentare il fatto che le donne nel mondo del cinema guadagnano il 20% in meno dei colleghi uomini, è pronta a combattere anche per avere più tempo per sé e la sua famiglia. Dal 2017 praticamente lavora sempre, tranne un mese all’anno.

SERENA ROSSI TRA LAVORO E FAMIGLIA

«Adesso voglio respirare un po’. Ho bisogno di routine», racconta Serena Rossi a Il Messaggero. Ciò è importante anche perché si è persa delle cose importanti che riguardano la sua famiglia. «Quando da novembre a maggio sono stata a Napoli per le riprese di Mina Settembre ho visto mio figlio solo un giorno a settimana e lui cinque anni non li avrà mai più. È stata durissima. Mi vuole far piangere?». A proposito del grande successo raggiunto e della grande esposizione che ha, l’attrice afferma che sta cercando di capire cosa hanno cambiato di lei. «All’improvviso sembra che io sia diventata indispensabile. Tutti hanno assolutamente bisogno di me. È bello, ma sento anche tanta responsabilità: devo prendere decisioni, tenere rapporti, essere diplomatica, calma e lungimirante…». Infine, quando le viene chiesto quanto guadagna risponde: «Bene, ma non quello che la gente pensa. Forse un decimo di un calciatore, l’unica vera star di oggi».











