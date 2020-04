Serena Williams/ Video, la tennista cucina vestita da Biancaneve e il web impazzisce

Pubblicità

Serena Williams fa impazzire il popolo social: lo fa su Tik Tok, nuova app in cui è possibile postare brevi video e che può essere collegata a Instagram. Dove, infatti, i fan si sono scatenati nel commentare la sua apparizione in cucina (anche lei ovviamente sta seguendo le misure restrittive per il Coronavirus) intenta a preparare da mangiare. Con un particolare: la ex numero 1 del tennis lo ha fatto indossando un costume da Biancaneve. Il video è accompagnato dal semplice messaggio “Snow back”: qualcuno ha ipotizzato un refuso e che presumibilmente la dicitura giusta sarebbe stata “Snow black”, visto il colore della pelle e, ovviamente, il nome inglese della popolarissima protagonista della fiaba. In merito non ci sono spiegazioni da parte della diretta interessata, ma pare proprio che il titolo del video sia corretto: Serena infatti ironizza sul fatto che la sua schiena sia quasi totalmente scoperta a causa della misura ridotta del vestito.

Sul video in sé c’è poco altro da segnalare, perché sono pochi secondi; Serena Williams vestita da Biancaneve ci dà tuttavia la possibilità di affrontare il tema dei post sui social da parte dei personaggi famosi, e in particolare nel mondo del tennis, durante questa pandemia da Coronavirus che sta costringendo tutti nelle proprie case. Qualcuno si affida alle dirette Instagram, che in queste settimane stanno spopolando: si può “invitare” un ospite all’interno del video ed effettuare così un’intervista, cosa che Bethanie Mattek-Sand (istrionica statunitense, famosa per le bizzarre tinte di capelli e i vestiti “sgargianti” ed eclettici ai party) sponsorizzata dalla Wta ma lo stanno facendo anche giovanissime come Anastasia Potapova o Marta Kostyuk, che spesso si danno appuntamento con amiche e colleghe per chiacchierare e, allo stesso tempo, rispondere alle domande dei fan.

La moda della cucina via Instagram, parlando di tennis, l’aveva già lanciata Madison Keys: la classe ’95 sulle proprie storie ha iniziato a dettagliare le sue ricette passo per passo, poi non contenta ha pubblicato le foto della sua casa e invitato i follower a farle domande sull’arredamento, in modo che potesse eventualmente dispensare consigli. Ultimamente però stanno impazzando soprattutto le challenge, altro tema grazie al quale si potrebbero riempire pagine intere: quando poi è uno come Roger Federer a lanciarle, il web non può che impazzire. Il Re ha pubblicato un video nel quale esegue delle volée contro il muro in rapida successione, caldeggiando la replica: particolare non indifferente, bisognava farlo indossando un qualunque tipo di cappello o copricapo. Ci hanno provato in tantissimi: dalle persone comuni ai tennisti veri e propri (bellissimi i video di Novak Djokovic e Fabio Fognini, che lo ha fatto da seduto e mentre beveva una bibita, tanto che Roger gli ha risposto “La bella vita!”, in italiano) fino a fenomeni di altri sport come Lindsey Vonn.

L’altra challenge è stata quella dei 100 palleggi: Andy Murray e la moglie Kim Sears si sono messi in giardino e, non è dato sapere dopo quanti tentativi, hanno completato 100 scambi senza lasciar cadere a terra la pallina. Poi, lo scozzese ha invitato tutta la comunità del tennis a replicare: i primi a rispondere sono stati Djokovic e Jelena Ristic, missione compiuta e la moglie del serbo è stata più clemente di Kim che, completata l’opera, ha tirato un bolide ad altezza testa del marito (che lo ha rimarcato nei commenti), evitando di prenderlo solo perché Murray ha avuto riflessi felini. Insomma, anche il tennis è fermo per il Coronavirus e i giocatori trovano il modo di divertirsi nelle loro case e, allo stesso tempo, interagire con i loro fan.

