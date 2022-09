Serena Williams, video: piange dopo ritiro/ “Tennis? Ringrazio i miei genitori…”

Serena Williams ha giocato la sua ultima partita agli Us Open ed è stata battuta in tre set dall’australiana Ajla Tomljanovic. Ma quelle al termine del match sono state lacrime di gioia, perché la leggenda del tennis ha chiuso la sua carriera. «Grazie papà, so che mi stai guardando. Grazie, mamma. Mio Dio, grazie a tutti quelli che sono stati con me durante questo viaggio incredibile, durato anni, decenni. Ma tutto è iniziato con i miei genitori e si meritano tutto, quindi sono davvero grata per loro», ha dichiarato la tennista statunitense, comprensibilmente soddisfatta per la sua straordinaria carriera. Ha quindi dedicato il giusto tributo alla sorella Venus e al padre, il visionario della famiglia, l’uomo che decise che le figlie sarebbero diventate campionesse di tennis.

«Ho dimostrato di essere ancora capace di giocare ad alto livello, ma sono pronta per fare la mamma, per esplorare una nuova versione di me stessa», ha aggiunto Serena Williams. In effetti, la prima cosa che le chiedono è cosa farà ora, dopo il tennis. «Karaoke tutto il giorno», scherza lei. In realtà, intende allargare la famiglia col marito Alexis Ohanian, da cui ha avuto la figlia Olympia, 5 anni, il motivo per cui ha deciso di chiudere la sua carriera e di dire basta al tennis.

L’ADDIO AL TENNIS DI SERENA WILLIAMS

«Stavamo andando a rinnovare il passaporto per un viaggio in Europa. Olympia era in auto e giocava con una app interattiva. Cosa vuoi fare da grande, le ha chiesto la app: la sorella maggiore, ha risposto», ha dichiarato Serena Williams a Vogue Usa, la rivista diretta dall’amica Anna Wintour a cui ha parlato del suo ritiro. Non ci sono dubbi sul fatto che Serena Williams non sia solo la vincitrice del maggior numero di Slam, ma abbia rivoluzionato questo sport.

Lo si capisce anche scorrendo le reazioni. Michelle Obama ha dichiarato: «Come siamo stati fortunati a vedere una ragazza di Compton diventare la più grande atleta di sempre». C’è pure LeBron James: «Wow! Hai plasmato intere generazioni di donne e continuerai a faro». Ma anche Lewis Hamilton, Tiger Woods e Zendaya. Nella sua “nuova” vita continuerà a vivere in Florida, farà la mamma e l’imprenditrice, continuando a battersi per le battaglie in cui crede.

