SERGIO ARCURI/ Dopo la figlia Nicole arrivano le nozze con Valentina? (Domenica Live)

Sergio Arcuri non potrebbe vivere un momento più felice: dalla sua relazione con la compagna di vita Valentina Donazzolo è nata la piccola Nicole, la prima figlia della coppia che sta insieme da due anni. “Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via… oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti amo ancora di più”, scrive il fratello di Manuela Arcuri in occasione della nascita della piccolina, avvenuta lo scorso 12 ottobre. Parole d’amore che fanno da cornice allo scatto che l’imprenditore ha deciso di condividere con i fan, con un primo piano della sua Valentina e uno scorcio del visetto della piccola Nicole. Dopo aver intravisto sui social il faccino della neonata, i telespettatori potranno conoscere altri dettagli del lieto evento grazie alla presenza di Sergio Arcuri nella puntata di Domenica Live di oggi, 10 novembre 2019. Al suo fianco non ci sarà solo la primogenita, ma anche la compagna e la sorella.

SERGIO ARCURI E IL MATRIMONIO “IN SOSPESO” CON VALENTINA

E adesso si dà uno stop alle nozze, dopo aver annunciato alcuni mesi fa di aver regalato un anello di fidanzamento a Valentina. “Le nozze possono attendere, ora siamo concentrati sulla nascita. Credo che aspetteremo sino a quando nostro figlio potrà portarci le fedi all’altare, condividendo con noi quel giorno così speciale”, ha dichiarato Sergio Arcuri al settimanale Nuovo. Felicissimo tra l’altro di essere diventato papà, il suo più grande sogno. La ‘missione erede’ tra l’altro è iniziata lo scorso febbraio, quando i due hanno deciso di mettersi al lavoro per allargare la famiglia. Anche se non avrebbero mai creduto di impiegare così poco tempo prima di accogliere la loro piccolina. È stata una bella sorpresa per Sergio Arcuri scoprire che la fidanzata Valentina Donazzolo era in attesa della loro prima figlia. Ancora prima che Nicole venisse alla luce, il fratello di Manuela Arcuri aveva già pensato a come avrebbe voluto ricevere la bella notizia. “Lo avevo detto più volte che, essendo un romanticone, mi sarebbe piaciuto saperlo in modo originale”, racconta al settimanale Nuovo, “magari trovando un ciuccio in una torta e un bigliettino in mezzo a tanti palloncini”.

SERGIO ARCURI E LA NOTIZIA DELL’ARRIVO DI NICOLE

Sogni che Valentina aveva deciso di realizzare, sicura di potersi inventare qualcosa. Invece le cose sono andate in modo diverso: “Una sera di fine febbraio, dopo una cena in compagnia di un gruppo di amici, tornando a casa mi sono fermato in farmacia”, prosegue. In quel momento Sergio Arcuri aveva un’afta ad un labbro e aveva bisogno di un medicinale. “Per gioco ho acquistato anche un test di gravidanza. Essendo molto tardi, ho lasciato la busta della farmacia sul tavolo e sono andata subito a letto”. In piena notte poi Valentina lo ha svegliato entusiasta come non mai, anche se la sua voce gli ha fatto pensare più che altro a un’incursione dei ladri. “Ho fatto il test di gravidanza e sono incinta”, gli ha detto invece. La gioia è stata immensa per i due innamorati, ma poi l’imprenditore si è fermato un attimo e ha pensato a quella sorpresa che aveva tanto desiderato. Niente da fare, l’emozione aveva già travolto la Donazzolo, che ha preferito informare subito il compagno della novità.



