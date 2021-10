Sergio e Jessica, Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Conosciamo una delle nuove coppie

Sergio e Jessica sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, l’esperimento sociale in partenza da oggi, martedì 5 ottobre 2021, in prime time su Real Time. Il programma, oramai diventato un cult per milioni di telespettatori, si prepara a raccontare la storia di tre nuove coppie di single che si ritrovano catapultati sull’altare senza conoscere il rispettivo partner. Un vero e proprio esperimento sociale quello che va in scena da diversi anni su Real Time dove, sei single incalliti vengono ‘accoppiati’ da un team di esperti in base alle loro preferenze e caratteristiche.

A formare le coppie è un team composto da Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e da quest’anno anche Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione. Tra le coppie di concorrenti ci sono anche Sergio e Jessica. Scopriamo insieme qualche curiosità sul loro conto.

Chi sono Sergio e Jessica di Matrimonio a Prima Vista 2021

Jessica e Sergio sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista 2021. Jessica ha 32 anni e viene da Milano dove lavora come imprenditrice. La ragazza si è laureata in design e subito dopo ha cominciato a lavorare come visual merchandiser. Il suo lavoro è da sempre una delle sue più grandi passioni; una passione talmente forte che l’ha spinta a lanciarsi in una attività imprenditoriale visto che ha creato un suo marchio di accessori ed abbigliamento. Jessica è la classica donna in carriera che nella lista della sua priorità mette al primo posto il lavoro e il successo. Non vuole rinunciare a nulla, anzi è convinta che sia completa così anche senza l’amore.

Sergio, invece, ha 35 anni e viene anche lui da Milano dove lavora come sviluppatore di franchising. All’età di 18 anni ha deciso di lasciare l’Italia per vivere un’esperienza all’estero. Si è trasferito a Londra dove ha lavorato per diversi anni nel settore del food e ristorazione. Un’esperienza che l’ha portato a vivere da nomade cambiando città ogni sei mesi. Un bagaglio di esperienze importanti quelle maturate da Sergio che da anni lavora a Milano come sviluppatore di franchising per un’importante catena di ristorazione. A differenza di Jessica, Sergio pur essendo realizzato nel lavoro è alla ricerca di una donna speciale da amare e di cui innamorarsi. Sarà la volta buona?

