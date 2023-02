Sergio Mattarella a Sanremo 2023/ Selfie con la Ferragni e i meme: il 4° mandato di Amadeus è costituzionale?

Per la prima volta nella storia del festival di Sanremo Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, è presente tra il pubblico dell’Ariston. Accolto con un gran fragore dal pubblico in sala, con tanto di standing ovation, è presto diventato la star indiscussa di questo Sanremo 2023. Subito su Twitter sono iniziati (quasi letteralmente) a piovere i meme sul presidente, sorridente e divertito dal festival, che lo ha accolto con tutto il suo calore unico. Arrivato in segretissimo, con una presenza che fino all’ultimo non era stata annunciata, Sergio Mattarella non è certo passato inosservato.

Sergio Mattarella: dal selfie con Chiara Ferragni ai meme su Twitter

La vera star di questo Sanremo 2023, insomma, è il presidente Sergio Mattarella, per la prima volta all’Ariston. Dopo l’annuncio del direttore artistico del festival Amadeus l’intera platea del teatro ligure si è alzata in piedi, applaudendo. Al fianco del presidente, la figlia Laura, che hanno preso posizione in un palchetto laterale dell’Ariston, accompagnati da un lungo ed accorato applauso del pubblico.

Da subito su Twitter sono iniziati i meme sul presidente Sergio Mattarella, emozionato che saluta la platea. “L’idolo dei giovanissimi”, sottolinea un utente sul social con l’uccellino azzurro, “l’Italia è una Repubblica fondata su Sanremo“, gli fa eco ironicamente un altro utente. Insomma, sembra che la presenza onoraria ed unica nella storia del festival di Sanremo sia stata parecchio apprezzata, tanto dal pubblico in sala, quanto dai numerosissimi utenti raccolti sui social per commentare il festival della musica italiana.

Le risate e il selfie di Sergio Mattarella e l’ironia di Benigni

D’altronde pare evidente il perché il presidente Sergio Mattarella sia stato così tanto apprezzato dal pubblico del Festival di Sanremo 2023. Infatti, appena arrivato in sala con il suo enorme sorriso stampato sul volto ha incantato gli spettatori. Roberto Benigni, inoltre, rivolto a Sergio Mattarella ha ironicamente accusato Amadeus di essersi montato la testa: “Lei è al secondo mandato, Amadeus al quarto e ha già prenotato il quinto, pensa di fare il sesto, il settimo. Mi chiedo: è costituzionale?”. A questa battuta la risata di Sergio Mattarella è stata subito ripresa su Twitter, “ci serve i meme e noi li usiamo”. Poco prima di raggiungere il pubblico, inoltre, il Presidente si è preso anche un momento per un selfie con Chiara Ferragni, Amadeus, Gianni Morandi e sua figlia Laura.

L’idolo dei giovanissimi: Sergio Mattarella!#Sanremo2023 pic.twitter.com/0QcBlOdjii — The JackaL (@_the_jackal) February 7, 2023

sergio mattarella che si affaccia come il papa perché l’italia è una repubblica fondata su sanremo#sanremo2023 pic.twitter.com/ikS0l8kWeo — sof🍀; 💐 sanremo era 💐 (@chenesannotutti) February 7, 2023













