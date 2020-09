Sergio Muniz è Enrique Iglesias/ Convincerà la giuria? (Tale e Quale Show)

Sergio Muniz è Enrique Iglesias nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Raiuno. Venerdì 25 settembre 2020 appuntamento con il secondo imperdibile appuntamento del varietà campione di ascolti della televisione italiana che questa settimana vedrà l’ex naufrago vincitore de L’Isola dei Famosi confrontarsi con un vero e proprio sex symbol. Si tratta di Enrique Iglesias, il figlio del ben più noto e conosciuto Julio Iglesias, che è riuscito nel corso degli anni a scrollarsi di dosso l’appellativo di “figlio di” conquistando le le classifiche internazionali con successi del calibro di “Hero”, “Ballando”, “Duele el Corazon”, “El perdono” e tante altre. Non è ancora stato svelato il titolo del brano con cui l’attore e modello dovrà confrontarsi sul palcoscenico di Tale e Quale Show, ma i presupposti per la riuscita della performance ci sono tutti!

Sergio Muniz imita Mick Jagger: la sua “Satisfaction” convince

La prima puntata di Tale e Quale Show 2020 ha visto Sergio Muniz fare il suo debutto portando sul palcoscenico un mito della musica rock mondiale. L’attore e modello, conosciuto anche per aver trionfato a L’Isola dei Famosi, si è calato nei panni di Mick Jagger, il mitico cantante e rocker storico frontman dei Rolling Stones, interpretando la hit “Satisfaction”. “Tale e quale” nella mimica e nel visto, Sergio Muniz ha conquistato ottimi voti e giudizi da parte dei compagni e della giuria. In primis Loretta Goggi ha sottolineato una performance soddisfacente: “ti sei buttato in questa performance in maniera molto convincente, ti sei liberato al massimo della tua convinzione”. Giorgio Panariello, invece, ha intravisto nel suo trucco una certa somiglianza con Mal dei Primitive: “imbruttirti è molto difficile, la tua bellezza si vede, esce molto fuori e ho visto qualcosa di Mal dei Primitive, ma la cosa più convincente è stata l’interpretazione, non me l’aspettavo”. Infine Vincenzo Salemme: “non ti si riconosce, Sergio Muniz è sparito, sei più bello di Jagger ma la conformazione del viso è simile. Tu hai cantato in maniera più melodica rispetto al leader dei Rolling Stones, non è mancata la “provocatorietà” di Jagger, però mi aspettavo il petto nudo!”. Alla fine Sergio Muniz ha conquistato 26 voti classificandosi al settimo posto della classifica finale.



