Paura doppia in casa Perez durante il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1: dopo l’incidente di Sergio a bordo della sua Red Bull con la Ferrari di Carlos Sainz, il papà del pilota messicano ha avuto un malore. Un principio d’infarto per Antonio Perez Garibay, che è stato ricoverato in ospedale. Stando alle informazioni rilasciate dall’ufficio stampa del figlio, il padre del pilota ed ex deputato federale si trovava a Città del Messico quando è stato colto dal malore per il quale ha ricevuto subito assistenza medica.

In Messico era domenica mattina, mentre in Azerbaijan era il primo pomeriggio quando è avvenuto l’incidente di F1. Stando a quanto riportato dai media messicani, il papà di Sergio Perez è stato trovato privo di sensi nel bagno della sua casa. La Croce Rossa messicana ha risposto alla richiesta di soccorsi. Al comunicato, comunque, è stata allegata la fotografia di Antonio Perez Garibay su una barella di ospedale mentre riceve le necessarie attenzioni da parte dei medici.

COME STA IL PAPÀ DI SERGIO PEREZ DOPO IL MALORE

Per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del papà di Sergio Perez, i medici hanno fatto sapere che si sta riprendendo in maniera eccellente. Anche se non sono stati rivelati tutti i dettagli del malore di cui ha sofferto il padre del pilota della Red Bull, è stato fatto sapere che “si sta riprendendo dopo essere stato assistito dai medici“. Dovrebbe essere dimesso nella giornata di oggi, quel che si sa è che è stato sottoposto a tutti i controlli ed esami del caso e che è tornato molto attivo sui social, a partire dal suo account Facebook, dove ha pubblicato un’immagine del figlio e altri post.

Non si può essere certi, però, che sia stato lui a pubblicare quei contenuti, visto che qualcuno del suo entourage potrebbe gestire i suoi social mentre è ricoverato. “È successo tutto dopo l’incidente. L’impressione suscitata dall’incidente potrebbe averlo causato. Stanno già controllando il cuore per capire perché sono svenuto“, ha comunque dichiarato il papà di Sergio Perez a MedioTempo dall’ospedale. Per fortuna, però, l’incidente con Carlos Sainz non ha avuto conseguenze per nessuno dei due piloti coinvolti.