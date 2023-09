Sergio Ramos al Siviglia/ Calciomercato, salta il passaggio All’Al Ittihad: lo spagnolo torna a casa

Sergio Ramos torna a Siviglia. Il difensore centrale ex nazionale spagnolo ed ex Paris Saint Germain e Real Madrid, ha deciso di tornare a casa, dopo aver passato un’estate in cui è stato accostato a diverse società, comprese le big italiane. Come riferito dal noto giornalista Fabrizio Romano, il difensore iberico torna a così a vestire la maglia del Siviglia, lui che è andaluso di nascita. Nelle scorse ore il trasferimento in Arabia Saudita presso l’Al Ittihad sembrava cosa fatta, ma alla fine il classe 1986 ha deciso di continuare a giocare ad altissimi livelli, tornando quindi nella Liga.

Come si legge sul sito di Goal.com, non è stato facile convincere il 37enne campione del mondo e d’Europa ad accettare la proposta andalusa, alla luce anche delle alte richieste salariali del giocatore, che aveva ancora molto mercato nonostante un’età avanzata. Ma alla fine è stato il cuore a sbloccare il trasferimento, tenendo conto appunto delle sue origini. Sergio Ramos aveva chiuso a giugno la sua esperienza biennale a Parigi collezionando in totale 45 presenze e quattro gol fra Ligue 1, Champions League e coppe francesi, un biennio non proprio esaltante, e alla fine, rimasto senza contratto, aveva iniziato a guardarsi intorno per scegliere la sua prossima meta.

SERGIO RAMOS TORNA AL SIVIGLIA DOPO 18 ANNI

Come detto sopra il suo sbarco in Arabia assieme ai vari Ronaldo e Benzema, sembrava cosa ormai già scritta, visto che le visite mediche con l’Al Ittihad erano già state prenotate, ma all’ultimo si è inserito il Siviglia che ha letteralmente ribaltato lo scenario, sconvolgendo anche lo stesso Sergio Ramas.

Per lui si tratta di un ritorno a casa dopo 18 anni. Un club, quello andaluso, dove lo stesso calciatore è cresciuto ed è sbocciato prima di sbarcare fra le fila del Real Madrid dove ha giocato ben 16 anni. Con il Siviglia Ramos ha giocato dal 2003 al 2005, collezionando 49 presenze.

