Sergio Rico come sta?/ Dopo un mese è fuori dalla terapia intensiva (mercoledì 5 luglio 2023)

SERGIO RICO ESCE DALLA TERAPIA INTENSIVA

Finalmente giungono notizie confortanti sullo stato di salute di Sergio Rico, il portiere del Psg finito in gravi condizioni dopo essere caduto dal cavallo lo scorso 28 maggio in provincia di Huelva in Spagna. Il numero uno andaluso, finito in terapia intensiva, è stato dimesso oggi dal reparto in questione nell’ospedale “Virgen del Rocio” di Siviglia.

Un miglioramento importante dopo quello reso noto qualche giorno fa, quando la moglie Alba Silva aveva iniziato a tranquillizzare tutti attraverso i propri canali social: “Sergio sta migliorando, con pazienza ma passo dopo passo. Sa perfettamente chi siamo. Riconosce tutti quelli che entrano nella sua stanza e il ricordo è grande. Ci chiama già per nome”.

SERGIO RICO COME STA: IL RECUPERO