Serie C, Alessandria, Triestina e Brindisi sono iscritte/ Smentite le fake news sulla “bocciatura” Covisoc

Giornata importante in Serie C per quanto riguarda le iscrizioni dei club al prossimo campionato. Secondo l’edizione online del Corriere della Sera, oltre alle situazioni di Pordenone e Siena, sarebbero state rigettate le domande di Alessandria, Triestina e la neo promossa Brindisi. Si tratta però di una fake news smentita proprio dai diretti interessati. Enea Benedetto, presidente dell’Alessandria, ha postato sui social il dispositivo della Covisoc con scritto: “Ennesima Fake News. Ennesima smentita ufficiale. Questo è il succo della comunicazione COVISOC.”

Il presidente ha poi pubblicato una parte del comunicato dell’ente che vigila sulla situazione economia dei club professionistici nel quale si legge: “Ciò posto, la Co.Vi.So.C. ha ritenuto che, allo stato degli atti, risultano integrati i criteri legali ed economico-finanziari di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022 e non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024”. Da parte di Benedetto anche un commento: “Da domani inizia una nuova stagione, io ed il mio socio Alain Pedretti continuiamo a lavorare garantendo stabilità e massima serietà”.

Serie C, Triestina e Brindisi iscritte come l’Alessandria

Situazione simile anche in casa Triestina. Il club, infatti, si è iscritto al campionato di Serie C: a comunicarlo è stata la stessa società. Nella nota ufficiale si legge: “La Co.Vi.So.C., nella riunione del 30 giugno 2023, ha esaminato la documentazione prodotta da codesta Società e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per la finalità in oggetto indicata. Ciò posto, la Co.Vi.So.C. ha ritenuto che, allo stato degli atti, risultano integrati i criteri legali ed economico-finanziari di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022 e non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024“.

Anche il Brindisi è iscritto al campionato di Serie C 2023/2024. Anche in questo caso, infatti, la notizia riportata dal Corriere della Sera non si è rivelata veritiera: il club è stato ritenuto in regola dalla Covisoc, che ha dunque accordato l’iscrizione al prossimo campionato. L’ente che vigila sulla situazione economica dei club professionistici ha dato il via libera al ritorno del sodalizio biancazzurro tra i professionisti dopo 33 anni di assenza. A dare la notizia è stato il deputato Mauro D’Attis sul suo profilo Facebook: “Battiamo anche la fake news. Il Brindisi calcio è in Serie C“. Anche sul profilo della società pugliese è comparsa una grafica che ufficializza l’iscrizione in Lega Pro.

