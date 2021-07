Sex Pistols in tribunale/ Steve Jones e Paul Cook fanno causa a Johnny Rotten per…

È guerra tra i membri dei Sex Pistols, band punk rock britannica tra le più influenti della storia e grande icona della prima ondata del genere. Il chitarrista Steve Jones e il batterista Paul Cook hanno fatto causa al frontman del gruppo John “Johnny Rotten” Lydon. Il motivo risiederebbe nelle concessioni dei diritti delle loro canzoni per la serie di Danny Boyle, basata sul libro di Jones “Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol”. Questa si chiamerà “Pistol”, verrà trasmessa nel 2022 e racconterà il momento in cui la società britannica e la sua cultura sono cambiate per sempre.

Dodi Battaglia/ “Il mio brano per Stefano D'Orazio, gli dedico parole mai dette”

Per John Lydon, i diritti sui brani dell’iconica band non possono essere concessi se non con la sua approvazione. Di diverso pensiero sono proprio Steve Jones e Paul Cook, che hanno fatto sapere attraverso un loro avvocato che, stando ad un accordo del 1998, tutte le decisioni che riguardano il gruppo dovrebbero essere prese in base alla maggioranza. La quale si raggiungerebbe visto che i due, il bassista Glen Matlock e gli eredi di Sid Vicious sono a favore.

MANESKIN/ "Se questa roba prende piede in America, meglio che il rock sia morto"

Johnny Rotten contro la serie “Pistol”

Il frontman dei Sex Pistols si è espresso qualche mese fa in un’intervista, dicendosi contrario alla produzione del biopic di Danny Boyle: “Penso che questa sia la schifezza più oltraggiosa che abbia mai dovuto sopportare. Sono arrivati al punto di ingaggiare un attore per interpretarmi, ma su cosa sta lavorando questo tizio? Sicuramente non sul mio personaggio. Questa storia non può finire in un posto diverso se non in tribunale“.

Ma non solo, la faida tra John “Johnny Rotten” Lydon e gli altri membri dei Sex Pistols va avanti da un po’; nel 2017 fu sempre la voce del gruppo a scagliarsi contro il chitarrista Steve Jones per come lo aveva descritto nella sua autobiografia, definendolo anche “un fastidioso teppistello con una grande struttura che vuole sempre di più”. Della serie Pistol non si sa ancora molto, quello che è certo è che racconterà la velocissima ascesa, e conseguente caduta, di una delle band più influenti della storia. Si sa inoltre che sarà composta di sei episodi e verrà resa disponibile sul canale di proprietà della Walt Disney FX.

Duetto Riccardo Cocciante e Gianna Nannini/ Video, che show a "The Voice of Italy"

© RIPRODUZIONE RISERVATA