Sfera Ebbasta, concerto 1 luglio 2023 al Bergamo Summer Music/ La scaletta si apre con “Orange”

Sfera Ebbasta, il tour di concerti partirà dal Bergamo Summer Music

Sfera Ebbasta è pronto a tornare con il Summer Tour. Uno dei massimi esponenti della trap italiana, dopo il doppio appuntamento all’Arena di Verona, debutterà nel suo tour, con 17 concerti tra luglio e agosto, che partirà dal Bergamo Summer Music, oggi sabato 1 luglio, per esibirsi in città come Matera, Roma, Catania, passando anche, da headliner, per l’appuntamento dell’Imola Summer Sound per la Romagna, l’evento­ benefico a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione che si terrà il 29 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sfera Ebbasta torna in tour da principale artista italiano se guardiamo ai numeri di Spotify: il rapper di Cinisello, infatti, è stato il primo a superare i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, dove è l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia.

Sfera Ebbasta porterà sul palco una scaletta ricca, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di Famoso e il meglio dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN: c saranno canzoni come “Cupido”, “M’Manc”, “X caso”, “Tran Tran”, “Happy Birthday”, “XDVR“, tra le altre.

Sfera Ebbasta, la scaletta si apre con Orange

Questa è la scaletta che Sfera Ebbasta ha portato a Verona e che probabilmente vedremo anche al Bergamo Summer Musica questa sera, sabato 1 luglio 2023: Orange; Abracadabra; Macarena; Tik Tok RMX; $€ Freestyle; Cupido; M’manc; X caso; Bang bang; Notti; Tesla; Sciroppo; Visiera a becco; Gelosi; Tran Tran; Mademoiselle; Ricchi x sempre; Rockstar; Bottiglie Privè; Cookies n’ Cream; Tu mi hai capito; Solite pare; S!r!; Piove; Alleluia; Stamm fort; Ciny; XDVR; Happy Birthday; Mamma mia; Baby; Pablo; Nuovo range; Mi fai impazzire; Italiano; Hace calòr; BRBNQ.

Il brano Orange, in collaborazione con il rapper tedesco Luciano abbraccia le sonorità drill che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Orange non è la prima collaborazione italiana del rapper Luciano, che solo due anni fa era stato protagonista di un featuring con Capo Plaza in Ferrari, contenuto nel suo album Plaza. Tra gli episodi più fortunati del progetto, Luciano potrebbe rappresentare solo il primo passo d’avvicinamento al nuovo progetto musicale di Sfera Ebbasta, un album che vada a rinforzare il suo posizionamento nella scena rap a due anni da Famoso e a un anno dall’Ep Italiano con il producer giamaicano Russian.











