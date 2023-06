Sfera Ebbasta lascia l’Italia/ Trasferimento a Ibiza con la compagna Angelina e il figlio Gabriel

Sfera Ebbasta si trasferisce all’estero?

Sfera Ebbasta, uno dei rapper più seguiti in Italia, stando ad un’indiscrezione del settimanale Chi, sarebbe pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi all’estero insieme alla propria famiglia. Dopo i rumors secondo i quali Elodie avrebbe lasciato l’Italia per trasferirsi in Svizzera e vivere in maniera più stabile la relazione con Andrea Iannone, spunta l’indiscrezione anche sulla scelta di vita che avrebbe fatto Gionata Boschetti, questo il vero nome del rapper.

Sfera Ebbasta, tuttavia, contrariamente ad Elodie, avrebbe scelto un posto in cui poter vivere per la maggior parte del tempo al sole e al mare. La scelta del rapper sarebbe ricaduta su Ibiza, isola spagnola amatissima e frequentatissima dai vip italiani. Il clima e lo stile di vita dell’Isola avranno inciso sulla scelta del rapper?

Sfera Ebbasta, futuro a Ibiza

Secondo un’indiscrezione riportata dalla rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi, pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 28 giugno, Sfera Ebbasta, in quel di Ibiza, avrebbe acquistato una casa che dovrebbe presto diventare il nuovo nido per la sua famiglia. Secondo quanto si legge su Chi, Sfera avrebbe deciso di trasferirsi a Ibiza dove far crescere il figlio Gabriel, frutto del suo amore con Angelina Lacour e che ha da poco compiuto un anno.

Ibiza resta così una delle isole più amate dai vip italiani. Quella di Chi sarà un’indiscrezione che diventerà realtà o il rapper trascorrerà a Ibiza solo i mesi estivi come è solita fare Ludovica Valli per il lavoro del compagno?

