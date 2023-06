Sfera Ebbasta: Instagram rimuove il video del parto della compagna e lui sbotta/ “La nascita di mio figlio…”

Sfera Ebbasta e la dedica per il primo compleanno del figlio

Sfera Ebbasta, in occasione del primo compleanno del figlio, sul proprio profilo Instagram, aveva pubblicato un video mostrando foto degli ultimi dodici mesi tra cui anche il video del momento della nascita del piccolo Gabriel. “Mi hai insegnato il significato della parola per sempre. Buon primo compleanno figlio mio. Ti amo più della mia vita”, aveva scritto Gionata Boschetti, questo il vero nome del rapper, nella didascalia del video. Una dedica da papà innamorato quella di Sfera Ebbasta che aveva fatto impazzire i fan, ma che si è scontrata con le linee guida di Instagram.

Pamela Camassa vola in Sardegna dopo l'Isola dei Famosi/ Sorpresa a Filippo Bisciglia: "Auguri amore"

Il video in questione, infatti, è stato rimosso dal social network perché violava le linee guida previste per l’utilizzo di Instagram. Dopo essersene accorto, il rapper si è lasciato andare ad un amato sfogo su Twitter.

Lo sfogo di Sfera Ebbasta

“Lol, Instagram ha rimosso il video in cui si vede nascere mio figlio perché non rispettava le linee guida, le stesse linee guida che mi permettono di postare armi da fuoco e pacchi d’erba o che permettono a ‘ste 4 scappate di casa di postare le foto dei propri capezzoli”. Sono queste le parole che Sfera Ebbasta ha utilizzato su Twitter per commentare la decisione di Instagram di rumuovere il video in cui veniva mostrata la nascita del figlio Gabriel, frutto del suo amore con Angelina Lacour.

Battiti Live 2023, seconda serata Bari/ Scaletta e diretta streaming 24 giugno: da Mr Rain a Fedez

Tra i tanti commenti dei vari utenti di Twitter, è spuntato anche quello di Dolcenera: “È giunta l’ora di farti una domanda: sarà che invece di essere trasgressivo eri semplicemente strumento di una multinazionale perché generavi traffico insieme a tanti altri scappati di casa, come li chiami tu? Te stai a imborghesi’”, ha cinguettato la cantante.

Lol Instagram ha rimosso il video in cui si vede nascere mio figlio perché non rispettava le linee guida , le stesse linee guida che mi permettono di postare armi da fuoco e pacchi d’erba o che permettono a ste 4 scappate di casa di postare le foto dei propri capezzoli 🤦🏻‍♂️ Romina Power, 'appello' struggente per la figlia Ylenia nell’anniversario della scomparsa/ “Dove sei amore?” — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) June 24, 2023

È giunta l’ora di farti una domanda… sarà che invece di essere trasgressivo eri semplicemente strumento di una multinazionale perché generavi traffico insieme a tanti altri scappati di casa, come li chiami tu…? te stai a inmborghesi… 😂 — Dolcenera (@ManuDolcenera) June 24, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA