SFERA EBBASTA/ Video, Calipso nuovo successo collettivo (Radio Italia Live)

Sfera Ebbasta è uno degli artisti attesi a Milano per il Radio Italia Live. Recentemente lo abbiamo visto calcare il palco al Forum di Assago, dove ha sfoggiato alcune mise veramente eccentriche in uno show di due ore con innumerevoli brani e soprattutto schermi giganti che accompagnavano e rendevano molto eclettica la performance. Cambio d’abito ogni 5 brani (in tutto erano 40), tre diversi album cantati, in base all’ordine cronologico. Milano ha applaudito il suo beniamino. Gionata Boschetti è un rapper italiano che deve la sua fama all’album XDVR che ha ottenuto un ottimo successo in Italia. A questo sono seguiti i due album Sfera Ebbasta e Rockstar che l’hanno incoronato come idolo dei giovanissimi.

SFERA EBBASTA A RADIO ITALIA LIVE, GLI ALBORI DEL SUCCESSO

Milanese di nascita, cresciuto a Cinisello Balsamo, Sfera Ebbasta ha iniziato la sua attività pubblicando video su You Tube. La sua fortuna è stata l’incontro con il produttore Charlie Charles in una festa. Questo ha dato vita al collettivo e alla pubblicazione dei tre album di successo. Dopo gli ultimi mesi in cui si è a lungo discusso di quanto accaduto presso la discoteca Lanterna Azzurra in provincia di Ancona, si torna a parlare con toni aspri del cantante e non per la sua musica, ma per la sua condotta. A suo nome è stata aperta un’indagine per istigazione all’uso di stupefacenti, poiché pare che nelle sue canzoni e nel suo modo di fare, questo richiamo secondo Forza Italia sia molto eloquente e quindi addirittura fuorviante per i ragazzi che lo seguono.

IL NUOVO VIDEO CALIPSO

Intanto nel video qui sotto trovate l’ultimo singolo pubblicato che vanta la partecipazione di Magmood, Fabri Fibra e Dardust, dal titolo “Calipso”. Un altro grande centro fatto da Charlie Charles che ha riunito il meglio della musica per la generazione dei teenager. Suggestiva la location in cui è girato, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Un vero tormentone con una formazione di tutto rispetto e soprattutto un sound molto orecchiabile. La canzone è stata presentata proprio durante l’ultimo concerto di Sfera Ebbasta ad Assago, dove per l’occasione sono saliti sul palco anche gli altri artisti. Un momento molto emozionante soprattutto per quanti erano presenti e non immaginavano la reunion.





