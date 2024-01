Sfilata in intimo Ciao Darwin 2023, Trattoria Vs Stellati/ Video: trasparenze e balli hot. Amendola stupisce

Sfilata Ciao Darwin 2023, Trattorie contro Stellati: Antonio Lorenzon in look da giorno

Trattoria e Stellati si sfidano a Ciao Darwin 2023 in una sfilata senza esclusione di colpi. Si inizia con il look da giorno. Abito colorato e floreale per la concorrente della trattoria: tacchi alti, gambe slanciate e ampia scollatura. Per gli stellati sfila invece il vincitore di Masterchef Antonio Lorenzon: jeans e t-shirt bianca per lui, con giacca a strisce bianca e nera e scarpette sportive. Il duo lascia dunque spazio al look da sera.

Provocante e con una vertiginosa scollatura la concorrente della Trattoria, con un abito nero e tacchi alti dorati. Più sobria invece, la proposta della donna che sfila per gli stellati in abito rosa e preziosa collana di perle. La sfilata di Ciao Darwin 9 continua poi con i due capitani di squadra che sfilano sul tema ‘Una sera al ristorante‘.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 2023: le Trattorie surclassano gli Stellati

Due look completamente diversi per i due capitani: Claudio Amendola sfila in jeans, scarpe chiare, maglietta scura col volto di Sordi nella celebre scena in cui mangia i bucatini, e gilet nero. Completo da lavoro invece per Andy Luotto. Si passa così al look da discoteca con due affascinanti donne. Per la trattoria abitino paillettato e scarpe dai tacchi vertiginosi; succinto abitino nero invece per la concorrente stellata.

È così il momento della sfilata in intimo della settima puntata di Ciao Darwin 2023. Sfilano per prima gli uomini: per la trattoria boxer azzurri sul fisico abbronzato del concorrente, che porta l’immancabile camicia a quadretti e si scatena in un balletto sensuale; per gli stellati il concorrente sfila in sobrio boxer blu e vestaglia bordeaux. Si conclude la sfilata con l’intimo femminile. Per la trattoria sfila una prorompente concorrente dai riccissimi capelli e in intimo arancione; intimo nero e pizzo chiaro quello indossato dalla concorrente degli stellati. La parola passa dunque alla votazione del pubblico, che premia le Trattorie 115 a 85. (Qui il video completo della sfilata)

