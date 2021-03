SFILATA IN INTIMO CIAO DARWIN MESSALINE VS GIULIETTE/ Trasparenze hot e boom di views

Messaline e Giuliette accolte dalla ola del pubblico di Ciao Darwin 8 per l’inizio della sfilata in intimo. Il video della sfida parte con il tambureggiante commento del simpaticissimo Bonolis: “Abbiamo, da una parte, il dolce candore delle Giuliette. Dall’altra la cenere e i lapilli del mondo Messalinico. Il candore della Giulietta è una bianca vestaglia, che è purezza. Il corpetto, nel suo colore bianco, dipinge un desiderio di romantico sentimento, che avvolge la notte d’amore”. Così Bonolis accompagna il sensuale ingresso di due bellissime fotomodelle, alte e slanciate. Il pubblico, come sempre provvisto di binocoli e occhiali, si gode lo spettacolo. Applausi e urla per le Messaline e le Giuliette. Si tratta forse della sfilata in intimo più combattuta di sempre?

CIAO DARWIN GIULIETTE vs MESSALINE/ Madre Natura, la Palmas prepara l'abito (Replica)

Sfilata in intimo tra Messaline e Giuliette: chi sono le protagoniste?

La sfilata in intimo di Ciao Darwin 8 tra le Messaline e le Giuliette mette a confronto Taylor Mega e Giorgia Palmas. Il video della sfida è uno dei più cliccati su YouTube: a suo tempo ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico in studio e a casa. I commenti sul web sono eloquenti, così come le iconiche sceneggiate dei maschietti presenti sulle tribunette di Ciao Darwin durante la puntata. Rivedere in replica la sfilata in intimo tra Giuliette e le Messaline non solo è un piacere per gli occhi, ma anche un momento davvero divertente. La famosa influencer Taylor Mega, una delle più attese, compare alla fine per la sfilata in bikini, mentre Giorgia Palmas appare in abito da sera.

Taylor Mega vs Giorgia Palmas/ Volano stracci a Ciao Darwin! E la sfilata in intimo..

Ciao Darwin, la sfilata in intimo è da urlo!

Sfilata in intimo devastante a Ciao Darwin 8. Sale alle stelle la temperatura, quando Taylor Mega e Giorgia Palmas padroneggiano la passerella con passi sensuali. Giorgia Palmas, capitano della squadra delle Giuliette, la riscopriamo in bellissimo abito da sera e con un’eleganza senza tempo. Taylor Mega, invece, si presenta in una tenuta più aggressiva, conquistando un applauso più rumorose. Ma le due capitane non sono le uniche protagoniste della mitica sfilata in intimo di Ciao Darwin. Modelle e modelli, insieme a loro, si sfidano a colpi di applausi e apprezzamenti: chi vincerà? CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA SFILATA

