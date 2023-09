SFOOTING/ Tester ascellare o sessatore di pulcini? Nuovi lavori avanzano

Settembre è il mese del ripensamento sugli anni e sull’età / Dopo l’estate porta il dono usato della perplessità, della perplessità / Ti siedi e pensi e ricominci il gioco della tua identità / Come scintille brucian nel tuo fuoco le possibilità, le possibilità

(Francesco Guccini, “Canzone dei dodici mesi”)

A pensarci e ripensarci, vengono i brividi, cari Lettoràstri (amici lettori dei ComicAstri): questo capolavoro di Guccini porta benissimo i suoi 51 anni, al contrario di questa attempata coppia di zuzzerelloni, che ciondolano allegri su questo mese post-agostano, che, come tutti i settembre che si rispettino, promette bene.

Perciò senza giocare con nessuna identità, non pretendendo di bruciare qualsiasi possibilità, ripensando positivamente agli anni senza manifestare soverchie perplessità, vogliamo essere propositivi, rilanciando uno dei nostri cavalli di battaglia, che hanno spronato chissà quanti di voi verso un futuro migliore.

Sì, il lavoro ha sempre rappresentato un nostro punto fermo, così come la possibilità di indicare nuove strade, individuare professioni che ancora sono in nuce, creare job opportunity nascoste, eppure percorribili.

E così, forti del nostro background, ci siamo rivolti a una figura che in questo ultimo anno ha trovato spazio nelle nostre chiacchiere settimanali. Stiamo parlando del professor Carlo Martello Prestochetardi, responsabile della cattedra di Tuttologia delle Università di Quarto Oggiaro, Quinto de’ Stampi, Sesto San Giovanni e Settimo Milanese.

Professore, buongiorno. Non pensiamo di coglierla impreparata nell’argomento che oggi vorremmo trattare con lei: le nuove professioni. Noi siamo sempre stati prodighi di consigli verso i nostri lettori, e oggi vorremmo rinnovare un appuntamento che potremmo definire tradizionale.

Sono pronto. La mia cattedra di Tuttologia, tra moltissime altre cose che penso immaginiate, si occupa anche di una materia specifica in questo campo: il New Labour Parti (con la i!). Non sto parlando del partito conservatore inglese, ma di una disciplina che, tradotta in italiano, significa: Inizia un nuovo lavoro.

Entriamo subito in argomento: ci sono professioni che stanno emergendo nel mare magnum del conformismo più banale?

Certo che sì. I miei studenti sono preparatissimi, e molti di loro testano per primi quelle nuove professioni che nei miei corsi sono sulla bocca di tutti.

Ce ne suggerisca subito una.

Qualche mio studente, particolarmente portato ad annusare il successo, ha trovato una solida occupazione come tester di ascelle. Si tratta di una specializzazione nel campo dell’igiene intima, per la quale i più dotati di fiuto si prestano, lautamente pagati, come annusatori di prodotti di igiene, così da poter verificare la loro efficacia a contatto con la pelle. Oltre ad un olfatto molto sviluppato, bisogna dimostrare una predisposizione che poco può avere a che fare con allergie stagionali e riniti di varia origine.

Bar e ristoranti a noi appaiono sempre sold out, eppure la ristorazione è uno dei settori che più soffre nel trovare personale. Non sarebbe forse il caso di lanciare nuove professionalità più moderne e più appealing?

Posso confermare senza tema di smentita, non si può infatti non guardare avanti. E noi abbiamo buttato l’occhio sui nostri amici a quattro zampe, che sempre di più accompagnano noi umani nelle nostre vicende quotidiane. Il settore della pet diet è in forte espansione, e con esso sta prendendo piede la professione dell’assaggiatore di prodotti canini. Assicurare la qualità del cibo, trovando misure di sicurezza e gusto che permettano ai nostri cuccioli di crescere sani, sta assumendo le proporzioni di un dovere sociale.

Molto interessante. C’è qualche altro settore che il suo osservatorio privilegiato considera in forte espansione?

Beh, immagino che possiate condividere con me che i lavori a sfondo sessuale rappresentino sempre una forte attrattiva per i giovani d’oggi.

Professore, ci permetta di non scadere nel trivio. Non vorremmo finire a consigliare ai nostri lettori professioni che hanno a che fare con l’hard…

Niente di tutto ciò: la responsabilità che ho assunto mi tiene alla larga da certi ambienti. Tuttavia, in questo campo avrei almeno un paio di lavori da suggerire: seri, sicuri e assolutamente nel campo del lecito. Il primo è il sessatore di pulcini.

Sessa che?

Sessatore di pulcini. È un compito assai delicato perché attiene alla separazione dei maschi dalle femmine, affinché i pulcini continuino il loro processo di crescita separato. Originariamente affidato a chi gestiva una fattoria, in Italia è diventato un mestiere a tutti gli effetti, e anche ben pagato! La prerogativa è quella di avere la massima cura per questi… micro-cip (senz’acca!).

Restiamo letteralmente basiti di fronte a questi nuovi orizzonti. Ma ci parlava di una seconda professione a tema… sessuale. Sentiamo.

La crescita media in altezza della popolazione mondiale sta introducendo nuove misure nella vita come nello sport, nei rapporti sociali come in qualunque altro ambito. Nei colossi mondiali del settore farmaceutico è sorta, tra le altre, l’esigenza di sperimentare nuove misure per uomini più sviluppati e, perché no, più dotati. Nasce da qui l’idea di un lavoro prettamente giovanile, quello del collaudatore di preservativi.

In cosa consiste precisamente?

Si tratta di testare non solo la grandezza, ma anche la qualità dei materiali, la loro robustezza e – last but not least – impermeabilità. Certo, per quanto possa risultare forse monotono, verrebbe da dire che è un lavoro… duro, ma che qualcuno deve pur fare. Lo richiede la scienza!

