Shaila Gatta nel mirino dell’ex fidanzato Alessandro Zarino: lo sfogo

Nelle scorse ore l’ex fidanzato dell’attuale concorrente del Grande Fratello Alessandro Zarino è tornato a parlare della sua relazione con l’ex velina di Striscia la notizia, finita nel peggiore dei modi e che ha lasciato dei segni indelebili sulla sua pelle. Raggiunto dai microfoni di Superguida TV, Alessandro Zarino è tornato a parlare del suo rapporto con Shaila Gatta, una storia durata circa un anno e mezzo e che si è conclusa poi male, l’ex tronista di Uomini e donne si è sfogato, puntando il dito contro la ragazza e attuale fidanzata di Lorenzo Spolverato:

“Forse è stata una storia importante solo per me, visto che dopo un anno e mezzo è sparita senza guardarsi indietro. La verità è che non si andava più d’accordo. Lei ha deciso di chiudere nel momento più difficile, quando io avevo bisogno di lei” le parole di Alessandro Zarino che ha poi spiegato come la ballerina campana abbia deciso di intraprendere un percorso diverso e soprattutto lontano da lui.

Alessandro Zarino commenta la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Non poteva mancare una battuta di Alessandro Zarino, intervistato da Superguida TV, sulla coppia più chiacchierata di questa edizione del Grande Fratello, quella formata dalla sua ex fidanzata Shaila Gatta e dal modello Lorenzo Spolverato. Sui due gieffini, il ragazzo ha ammesso di aver seguito il percorso, anche per via dei tanti video diffusi sui social. Non è da escludere però per Alessandro Zarino che il percorso di vita si riveli poi differente da quanto i due stanno in realtà provando nel reality di Canale Cinque in questi mesi:

“Nella casa, le emozioni sono amplificate. È possibile che ciò che provano lì dentro sia in realtà molto meno intenso rispetto a quello che sembra”.