Tutto può succedere al Grande Fratello 2024, anche che un gruppo di gieffini decida di interrogarsi sull’andamento di alcune storie d’amore presenti in casa come a creare una sorta di salottino a tema gossip. Al centro della scena il triangolo del momento: Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Una circostanza da ‘capogiro’, difficile da dirimere; eppure, qualcuno pare avere un giudizio piuttosto perentorio sulla vicenda come ad esempio Shaila Gatta. “… Anche questo non è chiaro, Javier disse ad Helena che erano solo amici; lei rientra con l’interesse per Zeudi e poi le piace di nuovo Javier al punto da voler fare l’amore con lui. Non si capisce niente…”.

Shaila Gatta lamenta poca chiarezza da parte di Helena Prestes rimarcando un atteggiamento troppo ondivago per risultare credibile. Diversa invece la posizione di Mariavittoria Minghetti che prende le parti di Javier Martinez rispetto a chi tra i presenti lo accusava di non prendere una posizione. “Ora non voglio difendere Javier ma anche io, se fossi nei suoi panni, se vedessi una ragazza interessata solo a me allora ci proverei. Però, se non capisco se c’è anche interesse per Helena, giustamente mi chiedo, ‘Cosa devo fare?’”. La concorrente del Grande Fratello 2024 ha poi aggiunto: “Se a Javier piace davvero Zeudi magari dice: ‘Perchè mi devo sforzare e affezionare’, poi lui è orgoglioso…”.

Sempre scettico il giudizio di Shaila Gatta nonostante la tesi di Mariavittoria Minghetti. Sul ‘triangolo’ al Grande Fratello 2024 tra Javier Martinez, Shaila Gatta ed Helena Prestes secondo la ballerina ci sarebbe della incoerenza di fondo ma, secondo la Minghetti, sarebbe da escludere da tale discorso la modella brasiliana: “Forse c’è incoerenza da parte di tutte e 3, in un certo senso la più chiara fino ad ora è stata Helena…”. Dunque, mentre in casa di disquisisce a proposito del tema sentimentale più ‘infuocato’, chissà quali saranno i risvolti in vista della diretta di domani sera.