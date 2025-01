Tutti vogliono vincere al Grande Fratello e ognuno sta portando acqua al proprio mulino. Shaila Gatta in queste ore, dopo la storia del ripescaggio, e dopo che alcuni concorrenti si sono ritrovati nel tugurio, ha avuto parole negative nei confronti di Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due donne non hanno avuto la possibilità di riabbracciarsi come sognavano, ma manca poco prima del loro incontro che è come un sogno per i fan.

“Quando erano qua manco si parlavano” ha svelato Shaila Gatta, “e Helena stava dietro a Javier”, continuando col dire che adesso che è uscita e ha visto l’aereo per Zeudi, la storia del coming out e tutto quello che è nato attorno a loro come coppia sui social, vuole usarlo a suo favore per arrivare in finale al Grande Fratello.

Shaila Gatta, Alfonso e Chiara hanno dei dubbi su Zeudi e Helena

Shaila Gatta, dopo le parole citate poc’anzi, ha anche criticato l’atteggiamento di Zeudi Di Palma perché secondo lei è cascata nella trappola di Helena Prestes. Alfonso D’Apice le ha fatto eco dicendo che se una persona è consapevole che dall’altra parte c’è una recita, e la si accetta, allora lo si fa solo perché si vuole recitare nella stessa maniera. Persino Chiara, che è sempre stata vista come un’amica di Zeudi, se n’è uscita con una frase che ha dell’incredibile: “Non si parlavano quando erano qui”, aggiungendo che secondo lei non c’è nulla di sincero da parte di Helena.

Le parole di Shaila, Alfonso e Chiara suonano davvero assurde per svariati motivi e sui social l’ironia corre veloce e i commenti su Chiara si sono sprecati: c’è chi la invita a tornare a essere orizzontale e chi la giustifica dicendo che stando sempre sul divano o sul letto a dormire non ha avuto modo di aprire gli occhi e vedere come Helena e Zeudi si siano conosciute in maniera profonda, parlando moltissimo, e dimostrando a tutti come i rapporti umani si costruiscano non con le urla o le scene plateali, ma con il dialogo e il confronto. Helena si è detta innamorata di Zeudi e i fan non vedono l’ora di scoprire quante emozioni sapranno ancora dare durante il loro soggiorno nella casa più spiata d’Italia.