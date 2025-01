La vita di Helena Prestes da quando Zeudi Di Palma è entrata nella casa del Grande Fratello ha preso tutta un’altra direzione. Quest’ultima credeva che non sarebbe più riuscita a togliersi dalla testa Lorenzo Spolverato, che il suo rapporto con Javier Martinez non sarebbe rientrato nei binari dell’amicizia, ma poi come un sole che sorge all’orizzonte dopo una settimana di pioggia è arrivata l’ex Miss Italia. Tutto è cambiato e il loro è destinato a diventare uno dei percorsi più belli e romantici di sempre. Tenendo come sempre le dita incrociate.

Ieri sera Helena Prestes, assieme ad altri concorrenti, è potuta rientrare in casa. Ora dimora nel tugurio aspettando di poter rientrare in casa insieme a Iago, Federica, Michael, Jessica ed Eva Grimaldi. E proprio con lei si è lasciata andare a una confessione su Zeudi che ha fatto sognare migliaia di fan: “Io sono già innamorata di Zeudi. Lei è stupenda. È una brava persona ed è molto dolce”.

Torna la coppia Helena Prestes e Zeudi Di Palma? I fan del Gran Fratello tornano a sognare con il loro amore

L’hashtag #Zelena sul social network X ha conquistato migliaia di fan in giro per il mondo, non solo sul suolo italico. Tantissimi fan esteri tifano per Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Hanno sofferto quando litigavano, gioito quando hanno chiarito, pianto quando la modella brasiliana ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello. E ieri sera è stato un momento magico quando l’ex Miss Italia, saltando sul divano, con un sorriso dolcissimo, e gli occhi brillanti come stelle ha capito che la modella avrebbe avuto la possibilità di rientrare in casa.

Per ora le due donne si sono potute vedere solo attraverso un vetro al Grande Fratello. Si sono scambiate un bacio, si sono guardate negli occhi, e non vedono l’ora di potersi riabbracciare e parlare per ore e ore al fine di conoscersi meglio e far esplodere la magia che hanno quando stanno insieme. Con buona pace dei fan di Helena-Javier, la modella brasiliana è stata molto chiara: “Io e lui siamo solo amici, non ci siamo mai baciati”. La concorrente partenopea nei giorni scorsi ha raccontato alla sua amica Chiara che ha baciato passionalmente solo Helena mentre quello con Alfonso non è stato per nulla sentito da parte sua. La modella brasiliana ha dichiarato che per lei inizia un capitolo nuovo e i fan sperano che possa essere con la bellissima Zeudi.