Shaila Gatta e Javier Martinez sempre più vicini: qualcosa sta cambiando al Grande Fratello 2024

Shaila Gatta e Javier Martinez sempre più vicini al Grande fratello 2024 anche se la ballerina fatica ancora a lasciarsi completamente andare. Tuttavia, i baci, le coccole e i momenti d’intimità tra i due non mancano anche se le paure sono sempre dietro l’angolo. “Ho paura di me, non di te. Ci tengo a te come persona, sei speciale. Tu mi fai stare bene, ma io ho paura di andare oltre, per la paura di non sapere come va a finire. Per paura preservo”, spiega al pallavolista. Javier, di fronte a tali parole, mantiene la calma e con un sorriso, aggiunge: “Poi dici a me che faccio pensieri negativi” aggiungendo di essere pronto ad aiutarla a superare determinate paure.

Il confronto con Lorenzo Spolverato, tuttavia, ha fatto rinascere alcuni dubbi in Shaila che non vuole rinunciare alla parte divertente dell’avventura nella casa quando trascorre dei momenti con Lorenzo. Nonostante tutto, però, è ormai certa di voler andare avanti con Javier ma l’ultima mossa del Grande Fratello potrebbe metterla seriamente in difficoltà.

Shaila Gatta e Javier Martinez si separano al Grande Fratello 2024?

Javier Martinez potrebbe lasciare sola in casa Shaila Gatta qualche giorno per entrare nella casa del Grande Fratello spagnolo per un intercambio. Al momento, non è ancora ufficiale se sarà davvero il pallavolista a lasciare il posto in casa alla concorrente spagnola, ma i rumors diventano sempre più insistenti. L’allontanamento di Javier potrebbe essere la prima, vera prova da superare per Shaila Gatta: come reagirà all’allontanamento di Javier anche solo per qualche giorno? Il suo rapporto con Lorenzo Spolverato, senza la presenza del pallavolista argentino, prenderà una piega differente?

Shaila, più volte, ha ribadito che, pur essendo interessata a Javier, non gli ha giurato amore eterno aggiungendo, anche, di essere molto incuriosita dalla personalità di Lorenzo. La mossa decisa dagli autori, dunque, smuoverà le acque creando ancora una dinamica?