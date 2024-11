Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: primi dissapori al Grande Fratello 2024

A distanza di quasi un mese dall’inizio della storia d’amore al Grande fratello 2024, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono iniziati i primi dissapori. La priva vera litigata tra i due è arrivata dopo un tentativo di chiarimento tra Shaila e Helena Prestes in seguito al quale la Gatta aveva deciso di concedere alla modella brasiliana il beneficio del dubbio credendo alle sue parole: Helena, infatti, ha assicurato a Shaila di non provare più niente per Lorenzo ammettendo di voler ricostruire un rapporto d’amicizia con lei. Di fronte alla posizione della fidanzata, Lorenzo ha perso la testa non riuscendo a capire l’atteggiamento della fidanzata.

Dopo ore di silenzio, i due si sono confrontati e tra i due sono volate parole forti. Lorenzo, infatti, ha cominciato ad avere dei dubbi su Shaila pensando che la scelta di riavvicinarsi a Helena sia dovuta ad una strategia di gioco per poi tornare sui propri passi e chiederle scusa. Durante il confronto, Lorenzo è apparso deluso da Shaila al punto da aver pensato, per un momento, di non portare avanti il rapporto. Il sentimento, però, l’ha portato a ravvedersi subito e a fare pace con la ballerina.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: nuova lite al Grande Fratello

Dopo qualche giorno di pace indiscussa, una nuova lite è scoppiata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tutto è stato scatenato da una promessa che Shaila non avrebbe mantenuto. “A cena mi hai detto che eri stanca e volevi andare a dormire presto e mi hai proposto di fare una skincare e una maschera al viso per poi metterci a letto. Esco e ritrovo che hai cambiato tutti i programmi“, le parole di Lorenzo. “Ero fuori con le ragazze e mi è sembrata una cosa normale proporre anche a loro la maschera ma questo non vuole dire che non l’avrei fatta con te“, ha risposta di Shaila.

“Sì ma è un momento nostro. Se tu sei lì con le ragazze io non vengo perché non mi va di toglierti del tempo con loro. La prossima volta non farmi promesse e io mi impegno ad essere più leggero“, ha ribattuto Lorenzo che ha poi ammesso di voler trascorrere più tempo con Shaila. Tra una discussione e un’altra, la relazione tra i due sta continuando e sembrano sempre più presi l’una dall’altro.