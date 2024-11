Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fingono? Lei sbotta: “La verità si vede!“

È travolgente la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che al Grande Fratello 2024 faticano a controllare la propria attrazione e la loro complicità diventa sempre più evidente. Tuttavia, tra le mura della Casa, non tutti i concorrenti sono convinti della veridicità e della spontaneità del loro sentimento: Enzo Paolo Turchi sostiene che Lorenzo sia attratto dalle telecamere, Helena non è del tutto convinta dei comportamenti di Shaila e anche altri gieffini, come Mariavittoria, Jessica, Javier e Luca, li accusano di recitare una parte.

Lorenzo Spolverato geloso di Shaila e Javier: lite al Grande Fratello per un aereo/ "Non me l'aspettavo!"

La coppia allontana le accuse di strategia, ribadendo la veridicità del loro rapporto, con Shaila che sferra gli artigli e si difende: “Le chiacchiere le porta via il vento, la verità si vede e forse qualcuno rosica“. Tuttavia c’è molto scetticismo tra gli inquilini della Casa, con Luca Calvani che sostiene che la coppia stia in realtà seguendo un copione: “Io sono chiamato a commentare, sono un inquilino, commento e dico che dovete essere un po’ più furbi“.

Enzo Paolo Turchi attacca Shaila al Grande Fratello/ "Lei se la crede, nella danza non può paragonarsi a me"

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato accusati di recitare, Helena attacca la coinquilina

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono sempre più nel mirino dei compagni di gioco al Grande Fratello 2024, con Luca Calvani che ironizza nuovamente: “Come recitazione Lorenzo è più bravo di Shaila, a me Lorenzo emoziona ed è innamorato davvero“. Scocciata dalle illazioni dei coinquilini, l’ex Velina sbotta nuovamente e difende il rapporto con Lorenzo: “Per me possono pensare quello che vogliono, a me non me ne frega niente“.

Anche Helena Prestes è molto scettica sulla coppia e si dice poco convinta dei comportamenti della Gatta: “Lorenzo non usa Shaila, lui sta vivendo questo naturalmente, è lei che non mi convince proprio. Lei si è fatta tutta una storia nella sua testa e continua, ogni cosa che arriva lei ne approfitta. Lei va lì per farsi vedere“.

Cosimo Gatta, sorpresa alla figlia Shaila al Grande Fratello: "Fregatene delle critiche"/ Stoccata a Javier!