Shaila Gatta torna a Striscia la notizia e sgancia la bomba/ “Tre veline!”,

Shaila Gatta rivoluziona Striscia la notizia: cosa accade oltre i banconi del tg satirico

Si registra un cambiamento nel cast di Striscia la notizia 2022 in corso, alla puntata del 28 febbraio 2022, dal momento che la bionda tra le due veline in carica, Talisa Ravagnani, non può presentarsi in studio perché accusa la febbre. Si tratta del ritorno tv delle ultime veline uscenti Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Ma non è tutto. Perché come anticipato in un intervento tra le Instagram strories, dall’ex Amici originaria di Secondigliano in Campania, Shaila, non si esclude che lei e Mikaela non possano tornare ad attivarsi ancora, prossimamente, per il tg satirico di Antonio Ricci. A grande sorpresa, per i suoi fedeli fan, tra le storie rivelatrici sulle ultime novità che la riguardano, così Shaila preannuncia il ritorno agli stacchetti sexy: “Tre veline!… Accendete la tv e chissà se si replicherà…”.

Poi, spazio anche ad un filmato esclusivo che la ritrae proprio insieme al duo Giulia Pelagatti, ovvero la velina mora in carica, e la velina uscente Mikaela, riferendosi al desiderio condiviso con quest’ultima di tornare a lavorare sui banconi di Striscia: “Siamo venute a dare fastidio, non vogliamo andare via!”. Ma non mancano gli auguri per la velina in via di guarigione, anche lei un ex volto di Amici di Maria De Filippi (prossimo al rinnovato serale in arrivo, ndr): “Ciao Tali, rimettiti!”

Striscia la notizia, Shaila Gatta verso un ruolo fisso in tv? Le anticipazioni

Tra le Instagram stories, inoltre, Shaila Gatta rende noto ai follower e di essere tornata ad allenarsi con determinazione, dal momento che la produzione Mediaset le ha dato la chance di segnare un ritorno tv nei panni di velina: ” Ho avuto questa stupenda sorpresa di Striscia e ora mi devo allenare. I veri professionisti si allenano sempre”. Insomma, alle luce delle dichiarazioni in questione, sembra proprio che la mora originaria di Napoli sia disposta a prolungare la rinnovata collaborazione con la produzione del tg satirico di Antonio Ricci.

Sulla pagina Instagram di Striscia, intanto, non si risparmiano i telespettatori che chiedono a gran voce un ritorno in grande stile dell’accoppiata Shaila e Mikaela al tg satirico, come nel seguente commento: “Tenete sempre loro 2, fanno più bella Striscia, loro sono le veline per tutti gli italiani”. Nel frattempo, si rileva anche un’ importante anticipazione tv: dal 28 febbraio 2022, al timone del tg satirico subentra il duo di conduttori formato da Gerry Scotti e Francesca Manzini.

