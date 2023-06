Shakira choc: “Ho scoperto i tradimenti di Piquè dalla stampa”/ “Mio padre in terapia intensiva…”

Shakira, dopo mesi è ancora forte l’amarezza per la rottura con Gerard Piquè

Per diverse settimane il nome di Shakira è balzato al novero della cronaca – suo malgrado – non per questioni prettamente musicali. La cantante infatti si è ritrovata a dover fare i conti con rumor e indiscrezioni che riguardavano il suo rapporto con Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona. Nello specifico, fecero il giro del web i retroscena sul tradimento dell’ex difensore spagnolo con una donna più giovane, sempre ritrattati dal diretto interessato.

In ogni caso, a prescindere dalle tentate giustificazioni di Gerard Piquè, la relazione con Shakira arrivò dunque al capolinea. Non mancarono nelle settimane successive scontri a distanza tra frecciatine e rivelazioni; in particolare, la cantante arrivò ad incidere una canzone che era di fatto un vero e proprio dissing verso il calciatore. Il testo pullula di riferimenti alla relazione e sui comportamenti che avrebbero portato Shakira a porre fine a quella storia. Ebbene, ad oggi sembra emergere un nuovo sconcertante retroscena sulla separazione tra la cantante e Gerard Piquè.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, Shakira continua a rimuginare sulla rottura con Gerard Piquè e in un’intervista rilasciata per People en Espanol è tornata ad infiammare il tema con nuove rivelazione. “Ho scoperto dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva, pensavo che non sarei sopravvissuta a così tanto”. La cantante rivela dunque come, proprio quando stava vivendo un momento piuttosto delicato dal punto di vista professionale, sia giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia dei tradimenti del suo ex marito Gerard Piquè.

Shakira, sempre per People en espanol, ha aggiunto: “L’uomo che amavo di più nella mia vita, mio padre, mi stava abbandonando nel momento in cui ne avevo più bisogno: non potevo parlare con lui o ricevere dal mio migliore amico i consigli di cui avevo tanto bisogno”. Dalle parole della cantante, si evince ancora quanto sia stata sofferta la rottura con Piquè e quasi sembra voler giustificare il livore evidente nei confronti del suo ex marito”. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la cantante ha poi concluso: “Mio padre è il più grande esempio di resilienza e mia mamma è al suo fianco giorno e notte. Entrambi sono stati il riflesso di quel sogno che non ho potuto realizzare, ma spero sia un modello per i miei figli…”











