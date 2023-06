Andrea Damante/ Da Giulia De Lellis ad Elisa Vicari: le storie d’amore dell’ex tronista “deejay”

Andrea Damante e Elisa Vicari aspettano un figlio?

Andrea Damante da Uomini e Donne al concerto-evento “Love Mi 2023” il grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da Doom Entretainment e prodotto da Vivo Concerti in programma martedì 27 giugno 2023 nella splendida cornice di piazza Duomo a Milano. Si tratta di una bella occasione per l’ex tronista del dating show di successo di Canale 5 oggi dj affermato che nelle ultime settimane è stato al centro del gossip per la presunta fine della storia d’amore con la fidanzata Elisa Vicari.

In realtà dopo la crisi, i due sarebbero tornati insieme. Anzi da diverse settimane sui social si parla di una possibile gravidanza per la bella Elisa. Possibile che Andrea Damante presto possa diventare papà? Intanto il dj diverso tempo fa è stato protagonista di un momento esilarante durante il programma di Pio e Amedeo. I due comici, infatti, l’hanno punzecchiato richiamando alla memoria la storia d’amore con Giulia De Lellis. “È vero che ti facevi le amiche?” hanno domandato scherzosamente i comici con il deejay che, divertito, ha replicato: “no, le amiche no. Ho lasciato il whatsapp attaccato al computer. Ad un certo punto mi ha spaccato tutta la casa, è successo un bordello”. Cosa è successo tra Andrea Damante e Giuli De Lellis?

Andrea Damante e la verità sull’ex Giulia De Lellis: “ci sono rimasto male”

Il nome di Andrea Damante è indubbiamente associato a Uomini e Donne e alla lunga e passionale storia d’amore con Giulia De Lellis. La loro relazione ha appassionato il pubblico italiano per anni, ma le cose tra i due sono andate molto male. Il motivo? I tradimenti del bel deejay che nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin ha confessato: “sognavo una famiglia con lei. Siamo andati a vivere nella casa che avevo preso a Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanze, una casa per una famiglia”. Durante una vacanza a Forte dei Marmi però cambia qualcosa nel loro rapporto: “abbiamo preso una casa con un un gruppo di amici, e lei lì è cambiata” – ha rivelato l’ex tronista.

I tradimenti, i tira e molla fino alla rottura definitiva. I due prendono due strade differenti e immancabilmente nelle loro vite arrivano nuovi amori. In quella della De Lellis è il caso di Carlo Gusalli Beretta. “L’ho saputo come tutti, dai social – ha detto Damante a Silvia Toffanin – Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”. Damante, grande amico di Carlo, non nasconde la delusione: “io e Carlo stavamo conoscendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Evidentemente non era un mio amico. Avrei preferito saperlo prima”.











