Shakira, esperienza choc per il videoclip di “Copa Vacia”/ “Mi hanno dovuto far uscire con una gru…”

Il nome di Shakira è balzato spesso al novero della cronaca nelle ultime settimane, seppur non per ragioni professionali. La star del pop ha dovuto fare i conti con la tortuosa separazione da Gerard Piquè, al netto di frecciatine, retroscena, e scontri a distanza che si sono consumati soprattutto sui social. La cantante ha però cercato di non perdere di vista il suo primo e vero amore: la musica. A parte la parentesi del brano “dedicato” all’ex calciatore, Shakira è tornata a conquistare la scena delle sette note con il nuovo singolo Copa Vacia.

L’ultimo singolo di Shakira – Copa Vacia – ha trovato subito il favore di fan e addetti ai lavori, conquistando in maniera quasi immediata le piattaforme di streaming e le classifiche di gradimento. Un piccolo retroscena non proprio piacevole riguarda però la realizzazione del videoclip del brano della star del pop. Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, durante le riprese l’acquario che ha offerto lo scenario alla cantante si sarebbe rotto compromettendo alcune scene. Per di più, sul set sarebbe giunto anche un ospite non proprio desiderato: un ratto.

A raccontare le “piccole” disavventure vissute sul set di Copa Vacia – ultimo singolo di Shakira – è stata proprio la popstar in un’intervista rilasciata per Primer Impacto. “Il nuovo video non è stato facile da girare. L’acquario si è rotto, il set ha iniziato ad allagarsi e hanno dovuto portarmi fuori da lì“. Questo il racconto della cantante – riportato da Il Fatto Quotidiano – che si è quasi ritrovata sommersa per via della rottura dell’acquario utilizzato come scenografia dell’ultimo videoclip. “Non potevo uscire perché avevo una coda da sirena e non potevo uscire con le mie gambe; il team alla fine ha dovuto portarmi fuori con una gru”.

Come anticipato, la rottura dell’acquario durante le riprese di Copa Vacia – ultimo singolo di Shakira – non è stata l’unica disavventura vissuta sul set del videoclip. La cantante ha infatti dovuto fare i conti con il terrore di un incontro ravvicinato con un ratto, probabilmente incuriosito – giusto per ironizzare – dal nuovo brano della star del pop. Anche in questo caso è stata la stessa Shakira a raccontare l’intoppo, pubblicando il video “incriminato” sul proprio profilo Instagram, scrivendo: “Cose che capitano alle sirene…”.











