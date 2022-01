Shakira, un 2022 da protagonista/ Dopo lo ‘spavento’ cinghiali, arriva il nuovo album

Il nuovo anno appena cominciato preannuncia un anno pieno di novità per l’artista internazionale Shakira, che in una recente intervista ha dichiarato che ai singoli già rilasciati nel corso del 2021, seguirà l’arrivo di un album nel 2022. A parte la carriera artistica, Shakira ama coltivare il rapporto con i fan tramite i social network come ad esempio Instagram. Proprio tramite questa piattaforma, infatti, la cantante ha raccontato in tempo reale come solo lo scorso ottobre abbia subito una spiacevole avventura a causa di un attacco di cinghiali, problema che fortunatamente si era risolto non con gravi conseguenze.

Noemi/ Una metamorfosi fisica e musicale, e ora c'è il Festival di Sanremo...

La brillante voce caratteristica di Shakira è stata da lei stessa considerata il suo più grande patrimonio, specialmente dopo l’emorragia di qualche anno fa che ha avuto alle corde vocali. Il dramma che ha vissuto ha rischiato di farle perdere la voce, che è poi comunque riuscita a recuperare totalmente nel tempo. Attualmente è considerata a livello musicale la regina del pop, con una voce estremamente potente e vibrante. La cantante verrà imitata questa sera durante la seconda puntata di Tali e Quali, ed è stata proposta nell’edizione del programma televisivo di Tale e Quale Show risalente al 2015, in cui Francesco Cicchella si è cimentato nella performance del brano musicale Whenever Wherever, in classifica negli anni 2000.

Jessica Selassiè, sospetti su Delia Duran e Alex Belli/ “Ecco cosa accadrà lunedì”

SHAKIRA, UNA PERFORMER TUTT’ALTRO CHE SEMPLICE DA IMITARE

Ovviamente imitare Shakira è cosa tutt’altro che facile e le caratteristiche più rischiose che possono essere riscontrate nella preparazione dell’imitazione della cantante nata a Barranquilla nel 1977 sono essenzialmente legate alla estrema estensione vocale e alla capacità di toccare note alte.

Il tutto risulta ancora più difficile se preso in considerazione insieme ad altre caratteristiche della figura professionale della cantante, quali la sensualità e le movenze, veri e propri tratti distintivi della stessa. Non basterà infatti imitare la voce, ma per “riprodurre” Shakira alla perfezione bisognerà mettere in mostra anche una presenza scenica davvero impattante: non vediamo l’ora di assistere al risultato di questa sera.

Soleil Sorge in lacrime/ “Delia Duran mi accusa di aver fatto ses*o con Alex Belli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA