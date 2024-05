Shakyia Jackson, 26enne di Vite al Limite “estromessa” dal dottor Nowzaradan/ Non ha perso peso

La protagonista dell’ultima puntata di Vite al Limite è Shakyia Jackson, una donna afroamericana originaria di Charlotte, nella Carolina del Nord. Si tratta di una delle più giovani partecipanti di questo programma, avendo avuto la stessa 26 anni all’inzio delle riprese e pesava ben 297 chilogrammi. Ovviamente al peso si associavano vari problemi di salute come asma, e linfedema, e ciò le rendevano praticamente impossibile camminare. La ragazza ha raccontato di essersi sfogata nel cibo a seguito di alcuni traumi vissuti in vita fra cui abusi sessuali e il passaggio in affidamento.

Ad un certo punto Shakyia ha detto basta ed ha deciso di farsi aiutare per evitare di andare incontro ad una morte certa e si è rivolta quindi alla clinica del noto dottor Nowzaradan, accompagnata nella sede di Houston, in Texas, assieme ai suoi famigliari. Come spesso e volentieri accade in queste situazioni, la paziente non è riuscita nei primi mesi a restare al passo con i controlli, e nei primi 60 giorni, alla misurazione del peso non ha centrato l’obiettivo del meno 50 libbre. La ragazza è poi sparita per poi tornare a farsi viva con il noto medico, ma nel contempo è emerso che la stessa paziente avesse una insufficienza respiratoria.

SHAKYIA JACKSON, LA 26ENNE ESTROMESSA DAL DOTTOR NOWZARADAN: COSA È SUCCESSO?

La giovane, come si racconta in Vite al limite ha raccontato di essersi addormentata una notte e di essersi risvegliata appunto con il ventilatore attaccata e con l’impaccio del deambulatore per muoversi. Era stata inoltre mandata in una hospice in quanto la madre nel frattempo era stata cacciata di casa, di conseguenza una situazione che si è aggravata sotto ogni punto di vista. La 26enne è in seguito uscita dall’hospice dopo di che è stata a lungo in un hotel, ma è rimasta di fatto isolata.

Nel frattempo il suo peso non scendeva tenendo conto che in un anno ha perso solo 21 libbre. Il dottor Nowzaradan ha preso così la decisione di escludere la stessa ragazza dal suo programma dicendole che solo se avesse perso peso sarebbe rientrata in clinica. Shakya ha quindi cercato di impegnarsi nel perdere peso anche se del suo destino non vi è molta certezza. Ad oggi la 26enne vive ancora a Charlotte, nello stato della Carolina del Nord, e lavora nel settore ell’artigianato ma non si sa se ha perso del peso.

