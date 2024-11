Massimiliano Gallo e la seconda figlia Artemisia: “Siamo tutti innamorati di lei“

Lo scorso febbraio Massimiliano Gallo è diventato papà per la seconda volta, dando alla luce una figlia di nome Artemisia, primo frutto dell’amore per la moglie Shalana Santana. L’attore, già padre di una figlia di nome Giulia nata da un precedente matrimonio, oggi pomeriggio è stato ospite de La volta buona su Rai 1 e, ai microfoni di Caterina Balivo, ha raccontato la gioia di questa seconda paternità: “Adesso ha 9 mesi, a febbraio farà un anno. Ci ha cambiato la vita in meglio, siamo super contenti. Ha unito tutti e siamo tutti innamorati di lei“.

Un lieto evento che ha unito ancor di più la sua grande famiglia allargata, con la figlia maggiore Giulia che molto spesso li raggiunge per passare del tempo assieme alla sorellina: “La sorella grande viene molto di più a Napoli per vedere Artemisia“. La piccola in questo periodo è spesso insieme alla mamma, essendo l’attore impegnato in giro per l’Italia con la sua professione: “Shalana si sta impegnando tanto, io sto da una parte all’altra dell’Italia per fare teatro e spettacolo“.

Massimiliano Gallo si sofferma poi sulla sua carriera e sui grandi attori e attrici che hanno segnato il suo percorso professionale. Tra questi Ennio Fantastichini, con cui ha recitato sul set di Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek: “Attore sottovalutato dal cinema italiano, era un uomo dalla grandezza immensa e straordinario, per l’entusiasmo con cui faceva il suo lavoro“. Numerose collaborazioni anche con Vanessa Scalera, della quale svela: “Ci siamo dichiarati amore artistico dal primo giorno, persona incredibile ed una delle più grandi attrici“.

Soffermandosi sul suo successo, Massimiliano Gallo racconta la genesi del suo percorso artistico esploso negli ultimi anni con la trionfale serie Rai Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, che lo vede per la prima volta nei panni di un protagonista: “A me il successo è arrivato gradualmente, è stato un lunghissimo percorso che però non aveva mai avuto il picco massimo. Non c’era mai stata l’occasione di avere la serie come protagonista, come successo ora con Vincenzo Malinconico“.