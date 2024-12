Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso prossima puntata: Alfredo accusato di omicidio

Fiato sospeso per il protagonista nella prossima puntata di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso di domenica 15 dicembre 2024, serie con protagonista Massimiliano Gallo che vede nel cast anche Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Lina Sastri e la new entry Giulia Bevilacqua. Dalle anticipazioni, infatti, si scopre che il figlio dell’avvocato verrà accusato di omicidio e per lui potrebbero aprirsi le porte del carcere. E per questo motivo, ovviamente, Vincenzo seguirà le indagini con particolare ansia e tensione. Andando con ordine Alfredo, detto Alf, continuerà a proseguire la sua passione per i documentari e per questo si avvicinerà ad un santone di una strana setta.

Le anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso, tuttavia, svelano che la situazione precipiterà quando il santone verrà trovato morto. Alf si recherà a casa dell’uomo per intervistarlo ma lo troverà privo di vita. A complicare le indagini c’è anche il fatto che il ragazzo sarà molto reticente a parlare e collaborare con le forze dell’ordine ma il motivo verrà fuori solo in seguito. Alfredo sulla scena del crimine ha visto Fareed, il suo primo amore, e, temendo che possa essere implicato nell’omicidio, deciderà di non parlare.

Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso anticipazioni 15 dicembre 2024: Vincenzo sotto choc per il figlio

E non è non tutto perché dalle anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso della prossima puntata si scopre che per Alfredo, a causa del suo silenzio potrebbero aprirsi le porte del carcere con l’accusa di omicidio. A seguire le indagini con il fiato sospeso per la sorte del figlio ci sarà Malinconico che verrà di tutto per scoprire la verità ed assicurare il vero colpevole alla giustizia e scagionare il figlio. Infine, spazio avrà al centro delle trame anche la morte di Venere D’Asporto.

La giovane prostituta dopo aver chiesto aiuto all’avvocato è stata trovata morta su una spiaggia: Venere chi l’ha ucciso e perché? La verità e ben lontano dall’essere scoperta ma le indagini dimostreranno che non è morta per overdose ma è stata assassinata, Vincenzo indagherà per scoprire che cosa l’è successo e potrà avvalersi dell’aiuto della giornalista Clelia Cusati. I due saranno sempre più vicini alla verità. L’appuntamento con la terza puntata di Vincenzo Malinconico è per domenica 15 dicembre 2024 in prima serata su Rai1 sempre a partire dalle 21.30 circa ed è possibile seguire la puntata in diretta streaming su Raiplay e rivederla in qualunque momento dopo la messa in onda.