Shalana Santana, moglie Massimiliano Gallo/ Lui: “siamo insieme da quattro anni”

Shalana Santana è la compagna di Massimiliano Gallo. Entrambi sono attori con la donna che condivide con il compagno la stessa passione per il cinema e la recitazione: “sappiamo entrambi come è faticoso riuscire a lavorare in un paese non meritocratico. Per noi fare questo lavoro è un onore”. Non solo, l’attrice ha anche rivelato che non ha mai chiesto al compagno di essere favorita o raccomandata. Tra i due c’è un grande amore e presto ci sarà anche il matrimonio come ha raccontato proprio Massimiliano Gallo che ha confessato: “ho appena ottenuto la firma sul divorzio e voglio sposare la mia fidanzata, l’attrice e modella brasiliana Shalana Santana. Siamo insieme da quattro anni e sono pronto per il grande passo”.

Il matrimonio è il prossimo passo della coppia. Del resto lo stesso attore della fiction di Rai Uno “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, ospite di Mara Venier a Domenica In, parlando della compagna ha detto: “sì, me la voglio sposare” con la Venier che ha replicato “e fai bene, Massimiliano! Ti ama ed è bellissima, quindi è giusto che vi sposiate!”.

Chi è Shalana Santana, la compagna di Massimiliano Gallo

Ma chi è Shalana Santana è la compagna di Massimiliano Gallo? Dopo anni di lavoro nel mondo della moda come modella, Shalana è passata al mondo del cinema. Il successo è arrivato con i film “The Grotto” e “Ci devo pensare”, ma da non dimenticare è anche la partecipazione nella serie “L’Alligatore”. Prima di legarsi all’attore, la modella e attrice è stata fidanzata con il dentista Alessandro Lukacs. L’attrice, nata in Brasilia (capitale del Brasile), si è trasferita a Milano nel 2006 insieme al suo ex compagno. A cinque anni dal trasferimento a Milano, i due si sono spostati a Napoli (la città d’origine di Alessandro) e hanno avuto un figlio. Shalana Santana e Massimiliano Gallo si sono conosciuti nel corso di una cena con alcuni amici in comune. L’attore è rimasto subito colpito dal fascino dell’ex modella. Nonostante ciò, la loro relazione è stata caratterizzata dalla mancanza di fretta.

