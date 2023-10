Shalpy: “Partecipare a Sanremo? Potrei pensarci”/ “Body shaming? Non ho fatto nessun lifting”

Shalpy approda a Sanremo dopo Tale e Quale? Le sue parole

Shalpy, ospite a Bella Ma‘, ha parlato a lungo della sua carriera e della sua vita privata. In questo momento, l’artista sta incantando il pubblico che le sue performance a Tale e Quale Show ma non esclude di approdare in futuro anche a Sanremo.

“Ormai è diventato un terno a lotto pensare di partecipare al Festival di Sanremo, nel senso che è l’unico palco della musica che ci è rimasto in Italia, inteso in senso istituzionale. Non so, devo dire che in questo momento siccome sono così armonioso perchè sono contento dentro, sono attivo, forse potrei pensarci se riesco a formulare un’idea ” afferma l’artista.

Shalpy vittima di body shaming: “Mai fatto lifting ma sulle labbra…”

Ospite a Bella Ma‘, l‘artista ha toccato anche il delicato tema del body shaming a cui è stato di recente sottoposto sul web e che risulta oggi un problema molto dibattuto: “Io rispondo sempre allo stesso modo. Intanto io mi sento vittima del dottore che mi ha inserito il silicone nel labbro che è stato operato già tre volte, anzi lancio un appello: “Se c’è un dottore che se la sente di sistemarmi ne sarei felice. Non ho fatto nessun lifting, magari una tiratina al collo me la farò dare” afferma ironicamente il cantante.

Tempo addietro, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, Shalpy (Giovanni Scialpi) aveva dichiarato: “Nel nostro mestiere capita. Io mi sono trovato completamente senza lavoro, ero impotente. Io ero pronto a fare il cameriere, lavoro che avevo già fatto da ragazzo». L’artista ha poi dedicato un pensiero a una grande amica, che non lo ha mai lasciato: “Sabrina Salerno mi ha aiutato e sostenuto con una fondazione americana. Grazie al crowdfunding mi ha aiutato a fare gli spot sui social per aiutarmi a finire il disco. Per me è stato il massimo. Vuol dire che mi vuole bene e io le voglio bene”.

