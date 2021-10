Shannen Doherty: foto con sangue dal naso e capelli rasati/ Lotta contro il cancro

Shannen Doherty lotta contro un cancro al seno da sei anni: l’attrice, in occasione del mese dedicato alla prevenzione, ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che la immortala con il sangue che le esce dal naso ed i capelli rasati. L’obiettivo è proprio quello di sensibilizzare e informare la popolazione sul tema.

Una immagine d’effetto, che rappresenta il dramma che in questi anni Shannen Doherty ha vissuto. Nell’agosto del 2015 la tragica diagnosi del tumore al seno, due anni dopo la guarigione. Nel 2018, tuttavia, era stata costretta ad operarsi di nuovo. Lo scorso anno infine il terribile annuncio: il cancro è arrivato al quarto stadio. Dopo una mastectomia, cicli di chemio e radiazioni, tuttavia, l’attrice non vuole perdersi d’animo e lancia un messaggio di speranza.

Shannen Doherty: foto con sangue dal naso e capelli rasati. Il messaggio

La foto con il sangue dal naso ed i capelli rasati è stata pubblicata da Shannen Doherty in occasione del mese per la sensibilizzazione sul cancro al seno. Una immagine che la immortala nella sua battaglia. “È bello da vedere? No, ma è la verità e condividendola la mia speranza è quella di informare”, ha scritto. “Spero di incoraggiare le persone a sottoporsi a mammografie, a sottoporsi a controlli regolari, a superare la paura e ad affrontare qualsiasi cosa possa trovarsi di fronte”.

Dopo il raccolto del suo calvario, la stella di Beverly Hills 90210 e Streghe, ha voluto parlare di come ha cercato di vivere al meglio i suoi giorni. “Ero stanca. Mi sono tirata su di morale indossando un pigiama ridicolo che mi ha regalato la mia amica Kristy. Mi ha davvero tirato su di morale? Sì!! Mi sono vista e vestita in quel modo sono stata in grado di ridere di me stessa. Trovare l’umorismo mi ha aiutato a superare ciò che sembrava impossibile. Spero che tutti possano riuscirci”, ha aggiunto. A corredo la foto con il pigiama citato.

